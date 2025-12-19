За ночь над Россией сбили 94 украинских дрона
Силы ПВО сбили за ночь 94 украинских БПЛА над регионами России, сообщает Минобороны. Наибольшее число — 36 — сбиты в небе над Ростовской областью.
17 дронов сбиты над Белгородской областью, 15 — над Воронежской, семь — над акваторией Каспийского моря. По шесть БПЛА были уничтожены над Самарской и Астраханской областями. Пять дронов сбили над акваторией Азовского моря и по одному — над Курской областью и Краснодарским краем.
В Липецке минувшей ночью фрагменты беспилотников попали в жилой дом. Предварительно, пострадавших нет, угроза обрушения здания отсутствует.
Также налету дронов подверглась Ростовская область. Жители ряда районов Ростова остались без электричества из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи, также энергоснабжение было нарушено в хуторе Недвиговка и селе Займо-Обрыв. В Таганроге беспилотники повредили пять частных домов и три автомобиля. Пострадавших не было.
В Белгороде в результате атаки украинского беспилотника пострадал пятимесячный ребенок — ему диагностировали минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Состояние младенца оценивается как средней степени тяжести.
