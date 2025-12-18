 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Война санкций⁠,
0

Песков заявил об одержимости Европы поиском денег «на продолжение войны»

Сюжет
Война санкций

Европейские страны создают впечатление одержимости поиском денег «на продолжение войны». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас такое ощущение, что они все [в Европе] одержимы одной мыслью: как бы найти деньги на продолжение войны», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что страны ЕС концентрируются на возможности воровства российских денег, которые заморожены в Европе.

Бельгия предупредила о Европе «на ножах» из-за активов России
Политика
Барт Де Вевер

В Брюсселе 18–19 декабря проходит саммит Евросоюза, на котором европейские лидеры обсуждают варианты финансирования Украины. В начале декабря Еврокомиссия утвердила два варианта: привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета или выдача «репарационного кредита» под залог замороженных российских активов.

12 декабря Евросоюз также принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении.

Москва предупреждала об ответе на потенциальное использование российских активов. Банк России уже подал иск об ущербе на 18 трлн руб. к депозитарию Euroclear, где находится большая часть замороженных активов. ЦБ также намерен взыскивать убытки с европейских банков.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дмитрий Песков Военная операция на Украине Европа
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
DPA узнало о согласии Германии передать активы России на помощь Киеву
Политика
Туск заявил о прорыве в обсуждении судьбы российских активов
Политика
ЦБ анонсировал иски к европейским банкам из-за активов России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 17:49
Как российский бизнес переходит к системной интеграции ИИ Отрасли, 21:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
Форвард «Нефтехимика» ударил судью в лицо во время матча КХЛ Спорт, 21:57
Спекулянты разогнали акции фабрики «Красный октябрь» перед Новым годом Инвестиции, 21:57
Спор Таиланда и Камбоджи: за что воюют и почему Трамп не смог их помирить База знаний, 21:53
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
В КХЛ объяснили, почему не видят смысла во введении Fan ID Спорт, 21:41
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Шерпа рассказала о подготовке в США к визиту Путина на саммит G20 Политика, 21:39
Песков заявил об одержимости Европы поиском денег «на продолжение войны» Политика, 21:38
Цена Urals в Новороссийске опустилась ниже $35 Бизнес, 21:35
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Bloomberg узнал о гарантиях Украине без западных военных на линии фронта Политика, 21:22
Как автоматизировать предприятие с оборудованием от разных вендоров Отрасли, 21:19
Дума приняла закон о возможности создания платных зон в «Сириусе» Политика, 21:15