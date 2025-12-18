Песков заявил об одержимости Европы поиском денег «на продолжение войны»
Европейские страны создают впечатление одержимости поиском денег «на продолжение войны». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сейчас такое ощущение, что они все [в Европе] одержимы одной мыслью: как бы найти деньги на продолжение войны», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что страны ЕС концентрируются на возможности воровства российских денег, которые заморожены в Европе.
В Брюсселе 18–19 декабря проходит саммит Евросоюза, на котором европейские лидеры обсуждают варианты финансирования Украины. В начале декабря Еврокомиссия утвердила два варианта: привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета или выдача «репарационного кредита» под залог замороженных российских активов.
12 декабря Евросоюз также принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении.
Москва предупреждала об ответе на потенциальное использование российских активов. Банк России уже подал иск об ущербе на 18 трлн руб. к депозитарию Euroclear, где находится большая часть замороженных активов. ЦБ также намерен взыскивать убытки с европейских банков.
