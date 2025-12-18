 Перейти к основному контенту
«Человек-паук» получил 15 суток за перфоманс у суда по делу Долиной

Суд арестовал «человека-паука» за перформанс у Верховного суда по делу Долиной
Фото: ostorozhno_novosti / Telegram
Фото: ostorozhno_novosti / Telegram

Пресненский районный суд Москвы арестовал на 15 суток молодого человека, который пришел в костюме человека-паука к Верховному суду во время процесса по делу квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщила пресс-служба Пресненского суда.

Инцидент произошел 16 декабря во время рассмотрения жалобы покупательницы квартиры Долиной в Хамовниках — Полины Лурье. «Осторожно, новости» писали, что перед началом заседания на черной машине подъехал молодой человек, который вышел в костюме человека-паука. Он оставил напротив здания плакат с шаржем на Ларису Долину и подписью «Лох-лото», а после заявил, что артистка тоже супергерой. Вскоре молодого человека задержали.

Молодого человека и художника, который нарисовал плакат, признали виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника власти в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. «Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — уточнили в пресс-службе суда.

Экспертиза установила состояние Долиной при сделке. Как развивалось дело
Экономика
Лариса Долина

16 декабря Верховный суд отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказала певице в удовлетворении иска к Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье на приобретенное жилье.

Следующее заседание назначено на 25 декабря. На нем Мосгорсуд рассмотрит иск о выселении Долиной.

В июне 2024 года Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Позже артистка заявила, что действовала под влиянием мошенников, и потребовала вернуть квартиру, признав сделку недействительной. Суд удовлетворил требование певицы. В итоге покупательница осталась без квартиры и денег. Лурье обратилась с иском в Верховный суд, оспаривая решения судов предыдущих инстанций.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
