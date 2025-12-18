«Человек-паук» получил 15 суток за перфоманс у суда по делу Долиной

Фото: ostorozhno_novosti / Telegram

Пресненский районный суд Москвы арестовал на 15 суток молодого человека, который пришел в костюме человека-паука к Верховному суду во время процесса по делу квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщила пресс-служба Пресненского суда.

Инцидент произошел 16 декабря во время рассмотрения жалобы покупательницы квартиры Долиной в Хамовниках — Полины Лурье. «Осторожно, новости» писали, что перед началом заседания на черной машине подъехал молодой человек, который вышел в костюме человека-паука. Он оставил напротив здания плакат с шаржем на Ларису Долину и подписью «Лох-лото», а после заявил, что артистка тоже супергерой. Вскоре молодого человека задержали.

Молодого человека и художника, который нарисовал плакат, признали виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника власти в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. «Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — уточнили в пресс-службе суда.

16 декабря Верховный суд отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказала певице в удовлетворении иска к Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье на приобретенное жилье.

Следующее заседание назначено на 25 декабря. На нем Мосгорсуд рассмотрит иск о выселении Долиной.

В июне 2024 года Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Позже артистка заявила, что действовала под влиянием мошенников, и потребовала вернуть квартиру, признав сделку недействительной. Суд удовлетворил требование певицы. В итоге покупательница осталась без квартиры и денег. Лурье обратилась с иском в Верховный суд, оспаривая решения судов предыдущих инстанций.