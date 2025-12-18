 Перейти к основному контенту
Политика
0

Мадуро поговорил с генсеком ООН на фоне угроз Венесуэле со стороны США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне текущей напряженности в регионе провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, сообщили в офисе генсека.

Как передает AFP, венесуэльский лидер предупредил Гуттериша, что кампания президента США Дональда Трампа против Венесуэлы имеет «серьезные последствия для регионального мира».

Согласно заявлению ООН, в ходе разговора Гуттериш подтвердил позицию организации о необходимости для государств-членов уважать международное право и снижать напряженность для сохранения региональной стабильности.

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Политика

В ночь на 18 декабря на фоне роста напряженности в небе у берегов Венесуэлы появились три самолета авиации США. Ранним утром по московскому времени ожидается обращение Трампа к нации, тема выступления не анонсирована. Как заявил американский журналист Такер Карлсон в подкасте Judging Freedom, во время обращения что президент США может объявить войну Венесуэле.

Накануне Трамп сообщил, что США вводят полную блокаду всех нефтяных танкеров, попавших под американские санкции и следующих в Венесуэлу или из нее. Республиканец заявил, что Вашингтон рассматривает власти Венесуэлы как иностранную террористическую организацию, обвинив их в краже активов, терроризме, наркотрафике и торговле людьми.

В последние месяцы США усилили военное присутствие в Карибском море и перехватывают суда, связывая это с борьбой против наркотрафика. В ноябре Вашингтон закрыл воздушное пространство над Венесуэлой и допустил возможность ударов по объектам наркокартелей.

Власти Венесуэлы назвали действия США актом международного пиратства и заявили, что истинной целью Вашингтона является контроль над природными ресурсами страны.

Москва заявила о политической поддержке Каракаса и подчеркнула необходимость сохранения мирного характера конфликта.

