Война санкций⁠,
0

Мелони назвала «далеко не легким» поиск решения ЕС по активам России

Сюжет
Война санкций
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что странам Евросоюза будет «далеко не легко» найти решение относительно замороженных российских активов, сообщает телеканал CGTN.

«Мы хотим ясности в отношении возможных рисков, связанных с использованием замороженных российских активов, в том числе связанных с ответными мерами», — приводит слова Джорджа Мелони CGTN.

12 декабря Евросоюз бессрочно заморозил российские активы на сумму €210 млрд. При голосовании в Совете ЕС решение поддержали Бельгия, Италия, Мальта и Болгария.

ЦБ ответит исками на угрозу конфискации резервов в ЕС. Что это значит
Подписка на РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК

За несколько дней до заморозки активов Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования Украины. Первый — выдача «потенциального репарационного кредита» в размере €210 млрд за счет российских активов, а второй вариант будет опираться на бюджет ЕС («резервный фонд»).

Крупнейшим держателем заблокированных средств является бельгийский депозитарий Euroclear. Центральный банк подал на финансовую компанию иск в суд с требованием взыскать убытки в размере 18,17 трлн руб. ЦБ заявил, что своими незаконными действиями Euroclear причиняют убытки и лишают Банк России возможности распоряжаться активами и ценными бумагами.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
активы Россия ЕС заморозка Джорджа Мелони
Джорджа Мелони фото
Джорджа Мелони
политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года

