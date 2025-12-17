Песков: на этой неделе визита Уиткоффа в Москву не запланировано

В Кремле рассказали, ждать ли визита Уиткоффа в Москву в ближайшую неделю

Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф (Фото: Вячеслав Прокофьев / Reuters)

В ближайшую неделю визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву не запланировано, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге для журналистов, передает корреспондент РБК.

Он объяснил, что российская сторона ожидает итогов переговоров США с Украиной и Евросоюзом.

«Нет, на этой неделе приезд Уиткоффа не планируется, мы ожидаем, что по мере готовности американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и европейцами», — сказал Песков.

15 декабря завершились двухдневные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и Уиткоффом. Позднее для консультаций в Берлин также прибыли другие высокопоставленные представители НАТО и европейские политики.

По итогам переговоров Зеленский допустил отказ от стремления в НАТО при условии соглашения с США о гарантиях безопасности, аналогичных ст. 5 Североатлантического договора.

Следующая встреча делегаций Украины и США для обсуждения мирного урегулирования конфликта с Россией состоится в Майами. Зеленский отметил, что перед началом встречи американская сторона должна получить обратную связь от Москвы.