Переговоры России и США⁠,
0

В Кремле рассказали, ждать ли визита Уиткоффа в Москву в ближайшую неделю

Песков: на этой неделе визита Уиткоффа в Москву не запланировано
Сюжет
Переговоры России и США
Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф
Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф (Фото: Вячеслав Прокофьев / Reuters)

В ближайшую неделю визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву не запланировано, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге для журналистов, передает корреспондент РБК.

Он объяснил, что российская сторона ожидает итогов переговоров США с Украиной и Евросоюзом.

«Нет, на этой неделе приезд Уиткоффа не планируется, мы ожидаем, что по мере готовности американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и европейцами», — сказал Песков.

Кремль ответил на слова Трампа про малознающего о России Уиткоффа
Политика
Стивен Уиткофф

15 декабря завершились двухдневные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и Уиткоффом. Позднее для консультаций в Берлин также прибыли другие высокопоставленные представители НАТО и европейские политики.

По итогам переговоров Зеленский допустил отказ от стремления в НАТО при условии соглашения с США о гарантиях безопасности, аналогичных ст. 5 Североатлантического договора.

Следующая встреча делегаций Украины и США для обсуждения мирного урегулирования конфликта с Россией состоится в Майами. Зеленский отметил, что перед началом встречи американская сторона должна получить обратную связь от Москвы.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Александра Озерова
Дмитрий Песков Стив Уиткофф Москва Россия США визит переговоры
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года

