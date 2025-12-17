В Кремле рассказали, ждать ли визита Уиткоффа в Москву в ближайшую неделю
В ближайшую неделю визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву не запланировано, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге для журналистов, передает корреспондент РБК.
Он объяснил, что российская сторона ожидает итогов переговоров США с Украиной и Евросоюзом.
«Нет, на этой неделе приезд Уиткоффа не планируется, мы ожидаем, что по мере готовности американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и европейцами», — сказал Песков.
15 декабря завершились двухдневные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и Уиткоффом. Позднее для консультаций в Берлин также прибыли другие высокопоставленные представители НАТО и европейские политики.
По итогам переговоров Зеленский допустил отказ от стремления в НАТО при условии соглашения с США о гарантиях безопасности, аналогичных ст. 5 Североатлантического договора.
Следующая встреча делегаций Украины и США для обсуждения мирного урегулирования конфликта с Россией состоится в Майами. Зеленский отметил, что перед началом встречи американская сторона должна получить обратную связь от Москвы.
