Каллас заявила о сложностях в разработке «репарационного кредита»

Каллас: работа над «репарационным кредитом» Украине за счет России усложняется
Военная операция на Украине
Война санкций
Кая Каллас
Работа над «репарационным кредитом» для Украины становится «все труднее», но у Евросоюза еще есть время. Об этом заявила глава Евродипломатии Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

«Мы еще не достигли этого [завершения работы над репарационным кредитом], и это становится все труднее. Мы работаем, у нас еще есть несколько дней», — заявила Каллас.

По словам главы Евродипломатии, «репарационный кредит» является «наиболее надежным» вариантом финансирования Украины.

«Судебная буря»: что ЦБ может противопоставить конфискации резервов в ЕС
В начале декабря Еврокомиссия утвердила два варианта финансирования Украины: привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета и выдачу «репарационного кредита» из замороженных российских активов. Решение будет принято «квалифицированным большинством голосов», консенсус всех стран ЕС не требуется.

12 декабря ЕС принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении. Долгосрочную блокировку поддержала в том числе Бельгия, которая выступает против предоставления Украине «репарационного кредита».

Москва считает любые действия со своими активами воровством. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство разрабатывает ответные меры. В Кремле предупредили, что ответственность за конфискацию зарубежных активов России будут нести как страны, так и конкретные люди.

Анастасия Луценко
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года

