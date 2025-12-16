Сторона Долиной подтвердила в суде предложение вернуть деньги за квартиру

Фото: Евгения Кузнецова / РБК

Певица Лариса Долина подтвердила на заседании в Верховном суде, что готова вернуть деньги за квартиру покупательнице Полине Лурье. Об этом сообщает корреспондент РБК с заседания суда.

Адвокат Мария Пухова заявила, что Долина готова вернуть 112 млн руб., за которые продала квартиру. Она добавила, что мошенники ввели ее подзащитную в заблуждение, убедив, что сделка является фиктивной.

«Она слепо верила указаниям мошенников, поэтому в данном случае мы считаем, что существенное заблуждение имеет место быть и оно влечет за собой признание сделки недействительной. <...> [Долина] была уверена, что участвует в какой-то специальной операции. Она заблуждалась в действительности самой сделки. <...> И как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку, считала она», — пояснила Пухова.

Лариса Долина стала жертвой мошенников и продала квартиру Полине Лурье в 2024 году. Покупатель, а также риелторы ничего не знали об обмане. В итоге Хамовнический суд Москвы встал на сторону Долиной и вернул ей квартиру. Это же решение подтвердил кассационный суд.

Лурье, которая потеряла и деньги, и квартиру, обратилась в Верховный суд. Сейчас 35-летняя женщина вместе с двумя детьми проживает у бывшего супруга.

Долина ранее в рамках мирового соглашения уже предлагала вернуть покупательнице 112 млн руб. в течение нескольких лет и без учета инфляции. Однако Лурье отказалась.