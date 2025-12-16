Лурье заявила, что вынужденно живет в купленной с экс-супругом квартире

Фото: Андрей Любимов / РБК

Покупательница квартиры Ларисы Долиной москвичка Полина Лурье в суде рассказала, что сейчас вместе с детьми проживает в квартире, которую они приобрели вместе с бывшим супругом, передает корреспондент РБК.

Также 35-летняя Лурье напомнила, что у нее двое детей — восьми и четырех лет.

Дело рассматривает Верховный суд. Долина не пришла на заседание. Лурье в иске потребовала принудительно выселить певицу из жилья. Сторона Долиной ходатайствовала о рассмотрении дела в закрытом режиме, но ей было отказано.

Свою квартиру в центре Москвы Долина продала весной прошлого года. Однако, когда Лурье попросила певицу освободить жилплощадь, та заявила, что стала жертвой телефонных мошенников. Обе женщины подали в суд: Лурье — с целью выселить Долину, певица — чтобы признать сделку недействительной.

В конце марта Хамовнический суд столицы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Еще через восемь месяцев разбирательств суд отказался вернуть Лурье купленную у Долиной недвижимость.

Оставшись по всем на тот момент судебным решениям без квартиры и денег, покупательница обратилась в Верховный суд. Уже после подачи жалобы в суд сторона Долиной обратилась к Лурье, предложив вернуть покупательнице 112 млн руб., которые та потратила на покупку квартиры. Однако Лурье отказалась от предложения, рассказала ее защита.