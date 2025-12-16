 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
0

Лурье заявила, что вынужденно живет в купленной с экс-супругом квартире

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Покупательница квартиры Ларисы Долиной москвичка Полина Лурье в суде рассказала, что сейчас вместе с детьми проживает в квартире, которую они приобрели вместе с бывшим супругом, передает корреспондент РБК.

Также 35-летняя Лурье напомнила, что у нее двое детей — восьми и четырех лет.

Дело рассматривает Верховный суд. Долина не пришла на заседание. Лурье в иске потребовала принудительно выселить певицу из жилья. Сторона Долиной ходатайствовала о рассмотрении дела в закрытом режиме, но ей было отказано.

Свою квартиру в центре Москвы Долина продала весной прошлого года. Однако, когда Лурье попросила певицу освободить жилплощадь, та заявила, что стала жертвой телефонных мошенников. Обе женщины подали в суд: Лурье — с целью выселить Долину, певица — чтобы признать сделку недействительной.

В конце марта Хамовнический суд столицы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Еще через восемь месяцев разбирательств суд отказался вернуть Лурье купленную у Долиной недвижимость.

Оставшись по всем на тот момент судебным решениям без квартиры и денег, покупательница обратилась в Верховный суд. Уже после подачи жалобы в суд сторона Долиной обратилась к Лурье, предложив вернуть покупательнице 112 млн руб., которые та потратила на покупку квартиры. Однако Лурье отказалась от предложения, рассказала ее защита.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Лариса Долина квартира суд квартиры

