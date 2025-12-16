 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Напавший на школьников в Одинцово подросток признал вину

Фото: Виталий Смольников / ТАСС
Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Девятиклассник, напавший на учеников Успенской общеобразовательной школы в Одинцово, признал вину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета по Московской области Ольгу Врадий.

По ее словам, сейчас идет допрос. «По предварительным данным, вину признает», — рассказала Ольга Врадий.

Нападение подростка с ножом на школу в Одинцово. Главное
Общество

15-летний подросток пришел в школу с ножом утром 16 декабря. Сначала подросток напал на охранника, который пытался его остановить: ученик ударил мужчину ножом и распылил газовый баллончик. После молодой человек нанес смертельное ножевое ранение десятилетнему мальчику, который учился в четвертом классе.

По информации МВД, в общей сложности ранения получили три человека. Их госпитализировали в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля. Подростка задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство) и ст. 30 УК (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Следствие не исключает, что юноша совершил убийство на почве личной неприязни. Кроме того, девятиклассника проверяют на принадлежность к экстремистским движениям. Следователи изучают социальные сети нападавшего.

Учащихся эвакуировали в Дом молодежи, который располагается напротив школы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация с нападением – настоящая трагедия и «ужасная, запредельная жестокость». Он пообещал, что семье погибшего мальчика предложат «любую помощь». Также оказать помощь пострадавшим пообещала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Одинцово поножовщина нападение на школу ножевые ранения признание вины

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Обстановка на месте нападения ученика на школу в Одинцове
Общество
«МК» рассказал, как учительница спасла учеников от подростка с ножом
Общество
Появилось видео обстановки у подмосковной школы, где произошло нападение
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 14:26 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 14:26
Обстановка на месте нападения ученика на школу в Одинцове Общество, 14:31 
Зеленский предупредил о главной угрозе для Украины этой зимой Политика, 14:15
Каким будет пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 14:09
Все школы в Одинцово усилили безопасность после нападения с ножом Общество, 14:08
Госдума приняла закон о возврате земель жителям приграничных регионов Недвижимость, 14:08
Бывший глава департамента культуры Москвы останется под стражей Политика, 14:06
Финалист Кубка Гагарина назначил третьего за месяц тренера Спорт, 13:58
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
СПЧ призвал удалить видео убийства в подмосковной школе Общество, 13:58
Монеты года. Как и почему взлетала и падала криптовалюта Solana Крипто, 13:58
Главные фобии сотрудников: как с ними справляться руководителю Образование, 13:53
Клуб КХЛ расторг контракт с канадцем спустя полгода после подписания Спорт, 13:51
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Цифровой двойник актива: как технологии меняют управление добычей нефти Тренды, 13:33