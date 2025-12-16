Напавший на школьников в Одинцово подросток признал вину

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Девятиклассник, напавший на учеников Успенской общеобразовательной школы в Одинцово, признал вину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета по Московской области Ольгу Врадий.

По ее словам, сейчас идет допрос. «По предварительным данным, вину признает», — рассказала Ольга Врадий.

15-летний подросток пришел в школу с ножом утром 16 декабря. Сначала подросток напал на охранника, который пытался его остановить: ученик ударил мужчину ножом и распылил газовый баллончик. После молодой человек нанес смертельное ножевое ранение десятилетнему мальчику, который учился в четвертом классе.

По информации МВД, в общей сложности ранения получили три человека. Их госпитализировали в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля. Подростка задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство) и ст. 30 УК (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Следствие не исключает, что юноша совершил убийство на почве личной неприязни. Кроме того, девятиклассника проверяют на принадлежность к экстремистским движениям. Следователи изучают социальные сети нападавшего.

Учащихся эвакуировали в Дом молодежи, который располагается напротив школы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация с нападением – настоящая трагедия и «ужасная, запредельная жестокость». Он пообещал, что семье погибшего мальчика предложат «любую помощь». Также оказать помощь пострадавшим пообещала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.