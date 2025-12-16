 Перейти к основному контенту
Общество
0

Омбудсмен пообещала помощь пострадавшим при нападении на школу в Одинцово

Ксения Мишонова
Ксения Мишонова (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Пострадавшим от нападения подростка с ножом в школе поселка Горки-2 Одинцовского округа будет оказана помощь. Об этом сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.

Мишонова подтвердила, что нападение произошло в одинцовской школе. «Есть пострадавшие. На месте работают правоохранительные органы. Мотивы этого преступления выясняет следствие», — написала она.

МВД сообщило подробности нападения в школе в подмосковном Одинцово
Общество

Подросток с ножом напал на учеников в общеобразовательной школе в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского округа утром вторника, 16 декабря. По информации источника РБК в правоохранительных органах, один человек погиб. Нападавшего задержали. Им оказался девятиклассник.

По факту нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса («Убийство»).

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Одинцово нападение детский омбудсмен

Материалы по теме
СК возбудил дело после нападения с ножом на школу в Одинцово
Общество
Нападение с ножом на школу в Одинцово. Спецэфир телеканала РБК
Общество
Напавшего с ножом на школу в Одинцово задержали
Общество
Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 12:46 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 12:46
Армия России нанесла удар по цеху сборки ударных БПЛА ВСУ Общество, 12:59
В Москве на фоне атаки дрона ввели ограничения во Внуково Политика, 12:58
Гран-при Португалии вернется в календарь «Формулы-1» Спорт, 12:56
ФАС проверит причины высоких наценок на отдельные продукты питания Общество, 12:55
В Кремле ответили на идею о рождественском перемирии Политика, 12:52
10 касаний до сделки. Как небольшой фирме строить партнерство с гигантамиПодписка на РБК, 12:48
Появилось видео из Дома молодежи, куда эвакуировали подмосковных учащихся Общество, 12:45
GWM анонсировал скорое появление нового «супервнедорожника» Авто, 12:44
Популярный криптокошелек MetaMask добавил поддержку биткоина Крипто, 12:43
Топ-8 главных смартфонов 2025 года. Для фото, игр и других задач Life, 12:42
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Напавший на школу в Одинцово подросток снял себя на видео Общество, 12:41
Сотрудники с большим потенциалом: кому из них помогать в развитии и как Образование, 12:40
Задержанный за нападение с ножом в школе подросток попал на видео Общество, 12:33