Омбудсмен пообещала помощь пострадавшим при нападении на школу в Одинцово

Ксения Мишонова (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Пострадавшим от нападения подростка с ножом в школе поселка Горки-2 Одинцовского округа будет оказана помощь. Об этом сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.

Мишонова подтвердила, что нападение произошло в одинцовской школе. «Есть пострадавшие. На месте работают правоохранительные органы. Мотивы этого преступления выясняет следствие», — написала она.

Подросток с ножом напал на учеников в общеобразовательной школе в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского округа утром вторника, 16 декабря. По информации источника РБК в правоохранительных органах, один человек погиб. Нападавшего задержали. Им оказался девятиклассник.

По факту нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса («Убийство»).