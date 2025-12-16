Появилось видео из Дома молодежи, куда эвакуировали подмосковных учащихся

Появилось видео из Дома молодежи, куда эвакуировали школьников после нападения

После нападения 15-летнего подростка на охранника и учащихся школы в поселке Горки-2 Одинцовского района школьников эвакуировали в Дом молодежи, располагающийся напротив учебного заведения.

На видеозаписи виден актовый зал, где учащиеся сложили свою верхнюю одежду.

В результате нападения погиб десятилетний ребенок — подросток ударил его ножом. Еще три человека ранены — в их числе охранник, попытавшийся остановить нападавшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и приготовлении к преступлению и покушении на преступление (ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).