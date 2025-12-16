 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Появилось видео из Дома молодежи, куда эвакуировали подмосковных учащихся

Появилось видео из Дома молодежи, куда эвакуировали школьников после нападения

Появилось видео из Дома молодежи, куда эвакуировали подмосковных учащихся
Video

После нападения 15-летнего подростка на охранника и учащихся школы в поселке Горки-2 Одинцовского района школьников эвакуировали в Дом молодежи, располагающийся напротив учебного заведения.

На видеозаписи виден актовый зал, где учащиеся сложили свою верхнюю одежду.

В результате нападения погиб десятилетний ребенок — подросток ударил его ножом. Еще три человека ранены — в их числе охранник, попытавшийся остановить нападавшего.

Напавшего с ножом школьника в Подмосковье проверят на экстремизм
Общество

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и приготовлении к преступлению и покушении на преступление (ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
эвакуация нападение Школа Подмосковье Одинцово

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Напавшего с ножом школьника в Подмосковье проверят на экстремизм
Общество
Напавшим на школьников с ножом в Одинцово оказался 15-летний ученик
Общество
Омбудсмен сообщила о раненых после нападения в подмосковной школе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 12:26 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 12:26
МГУ и СПбГУ вошли в тройку рейтинга университетов стран БРИКС Общество, 13:01
Спрос на перевозки в аптечные сети вырос на 7% — «Деловые Линии» Компании, 13:00
Армия России нанесла удар по цеху сборки ударных БПЛА ВСУ Общество, 12:59
В Москве на фоне атаки дрона ввели ограничения во Внуково Политика, 12:58
Гран-при Португалии вернется в календарь «Формулы-1» Спорт, 12:56
ФАС проверит причины высоких наценок на отдельные продукты питания Общество, 12:55
В Кремле ответили на идею о рождественском перемирии Политика, 12:52
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
10 касаний до сделки. Как небольшой фирме строить партнерство с гигантамиПодписка на РБК, 12:48
Появилось видео из Дома молодежи, куда эвакуировали подмосковных учащихся Общество, 12:45
GWM анонсировал скорое появление нового «супервнедорожника» Авто, 12:44
Популярный криптокошелек MetaMask добавил поддержку биткоина Крипто, 12:43
Топ-8 главных смартфонов 2025 года. Для фото, игр и других задач Life, 12:42
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Напавший на школу в Одинцово подросток снял себя на видео Общество, 12:41