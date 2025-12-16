Напавшего с ножом на школу в Одинцово задержали

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Молодой человек, который напал с ножом на учеников в Успенской общеобразовательной школе в Одинцово, задержан. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах. О задержании также сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Нападавшим оказался ученик 9 класса школы, сообщил источник РБК.

Подросток ударил ножом охранника и одного из учеников, последний погиб от полученных ранений, сообщили в Управлении Следственного комитета Подмосковья. В МВД Московской области уточнили, что погибшему было десять лет.

Mash сообщил, что нападавший сделал селфи на фоне убитого школьника. Источник РБК также рассказал, что будет проведена психиатрическая экспертиза, сотрудники правоохранительных органов изучают социальные сети нападавшего.

Дети из школы эвакуированы. Нападавшего задержали.

Следователи возбудили уголовное дело.