Общество
0

Нападение подростка с ножом на школу в Одинцово. Главное

Подросток с ножом совершил нападение на школу в подмосковном поселке Горки-2 в Одинцовском округе. Известно об одном погибшем, несколько человек ранены. Нападавший задержан. Главное — в материале РБК

Нападение подростка с ножом на школу в Одинцово. Главное
Video

Утром 16 декабря в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа подросток с ножом напал на учеников Успенской средней общеобразовательной школы. Погиб десятилетний ребенок, несколько человек ранены, включая охранника.

Что произошло

  • Информация о нападении поступила в полицию около 09:00 мск.
  • Несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников, в результате ребенок скончался, сообщил Следственный комитет. МВД уточнило, что жертвой нападения стал четвероклассник.
  • Помимо ножа у подростка был с собой газовый баллончик.
  • На опубликованном RT видео, которое снял сам нападавший, видно, как он подходит к группе детей и, вероятно, учительнице и спрашивает: «Кто вы по национальности?». Подбежавший охранник потребовал убрать нож, после этого подросток распылил ему в лицо газовый баллончик и нанес удар ножом. В этот момент на записи слышен крик: «Быстро в кабинеты».
  • Школу эвакуировали.
  • Нападавшего задержали. Им оказался 15-летний подросток. По информации источника РБК в правоохранительных органах, он учился в девятом классе.
  • Источник РБК рассказал, что правоохранители изучают социальные сети подростка, пытаются установить причины произошедшего. «Уже сейчас очевидно, что будет назначен ряд экспертиз, включая психиатрическую экспертизу», — отметил собеседник.

Напавшего с ножом школьника в Подмосковье проверят на экстремизм
Общество

Реакция на нападение

  • Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство (ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).
  • «В ближайшее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области приступят к осмотру места происшествия. Планируется назначение комплекса судебных экспертиз», — сообщил СК.
  • Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Московской области. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охранной деятельности и образовании», — добавили в ведомстве.
  • Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что детям и взрослым будет оказана вся необходимая помощь: «Мотивы этого преступления выясняет следствие. Прошу воздержаться от публикации неподтвержденных данных».

Детский психолог Надежда Резенова, комментируя произошедшее в эфире Радио РБК отметила важность базовой психологической подготовки учителей. По ее словам, педагоги должны уметь замечать изменения в поведении учеников и сигналы агрессии.

«Чаще всего те подростки, которые идут на такие преступления, у них нарушены социальные привязанности. Поэтому вот наша как раз и педагогическая, и психологическая задача — наблюдать, смотреть и не проходить мимо, и участвовать в этом процессе», — отметила она.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Милена Костерева
Одинцово нападение школьники уголовное дело

