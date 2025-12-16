Нападение подростка с ножом на школу в Одинцово. Главное

Подросток с ножом совершил нападение на школу в подмосковном поселке Горки-2 в Одинцовском округе. Известно об одном погибшем, несколько человек ранены. Нападавший задержан. Главное — в материале РБК

Video

Утром 16 декабря в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа подросток с ножом напал на учеников Успенской средней общеобразовательной школы. Погиб десятилетний ребенок, несколько человек ранены, включая охранника.

Что произошло

Информация о нападении поступила в полицию около 09:00 мск.

Несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников, в результате ребенок скончался, сообщил Следственный комитет. МВД уточнило, что жертвой нападения стал четвероклассник.

Помимо ножа у подростка был с собой газовый баллончик.

На опубликованном RT видео, которое снял сам нападавший, видно, как он подходит к группе детей и, вероятно, учительнице и спрашивает: «Кто вы по национальности?». Подбежавший охранник потребовал убрать нож, после этого подросток распылил ему в лицо газовый баллончик и нанес удар ножом. В этот момент на записи слышен крик: «Быстро в кабинеты».

Школу эвакуировали.

Нападавшего задержали. Им оказался 15-летний подросток. По информации источника РБК в правоохранительных органах, он учился в девятом классе.

Источник РБК рассказал, что правоохранители изучают социальные сети подростка, пытаются установить причины произошедшего. «Уже сейчас очевидно, что будет назначен ряд экспертиз, включая психиатрическую экспертизу», — отметил собеседник.

Реакция на нападение

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство (ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«В ближайшее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области приступят к осмотру места происшествия. Планируется назначение комплекса судебных экспертиз», — сообщил СК.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Московской области. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охранной деятельности и образовании», — добавили в ведомстве.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что детям и взрослым будет оказана вся необходимая помощь: «Мотивы этого преступления выясняет следствие. Прошу воздержаться от публикации неподтвержденных данных».

Детский психолог Надежда Резенова, комментируя произошедшее в эфире Радио РБК отметила важность базовой психологической подготовки учителей. По ее словам, педагоги должны уметь замечать изменения в поведении учеников и сигналы агрессии.

«Чаще всего те подростки, которые идут на такие преступления, у них нарушены социальные привязанности. Поэтому вот наша как раз и педагогическая, и психологическая задача — наблюдать, смотреть и не проходить мимо, и участвовать в этом процессе», — отметила она.