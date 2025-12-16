Напавшего с ножом школьника в Подмосковье проверят на экстремизм

Правоохранительные органы рассматривают разные версии произошедшего в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского округа нападения на учащихся школы, в результате которого погиб ученик, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.

Следствие не исключает, что задержанный с ножом подросток совершил убийство на почве личной неприязни. Кроме того, нападавшего проверяют на принадлежность к экстремистским движениям. Следователи изучают социальные сети нападавшего.

Задержанный — ученик девятого класса школы в подмосковном поселке Горки-2, сообщил источник РБК. Речь идет об Успенской средней общеобразовательной школе. В подмосковном СК уточнили, что ему 15 лет.

Сигнал о нападении в школе поступил в полицию во вторник, 16 декабря, в 9:00.

«Поступило сообщение о том, что учащийся школы ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение десятилетнему школьнику, который от полученного ранения скончался», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области. Задержанного в ближайшее время доставят в следственные органы.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России. Будет назначен «комплекс судебных экспертиз», добавили в региональном СК.