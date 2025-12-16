 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Напавшего с ножом школьника в Подмосковье проверят на экстремизм

Правоохранительные органы рассматривают разные версии произошедшего в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского округа нападения на учащихся школы, в результате которого погиб ученик, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.

Следствие не исключает, что задержанный с ножом подросток совершил убийство на почве личной неприязни. Кроме того, нападавшего проверяют на принадлежность к экстремистским движениям. Следователи изучают социальные сети нападавшего.

Задержанный — ученик девятого класса школы в подмосковном поселке Горки-2, сообщил источник РБК. Речь идет об Успенской средней общеобразовательной школе. В подмосковном СК уточнили, что ему 15 лет.

Сигнал о нападении в школе поступил в полицию во вторник, 16 декабря, в 9:00.

Нападение с ножом на школу в Одинцово. Спецэфир телеканала РБК
Общество

«Поступило сообщение о том, что учащийся школы ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение десятилетнему школьнику, который от полученного ранения скончался», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области. Задержанного в ближайшее время доставят в следственные органы.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России. Будет назначен «комплекс судебных экспертиз», добавили в региональном СК.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Денис Малышев, Дмитрий Серков
Подмосковье школьник нападение нож экстремистское движение погибший

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
СК возбудил дело после нападения с ножом на школу в Одинцово
Общество
Школьник погиб при нападении с ножом в школе в Горках-2
Общество
Напавшего с ножом на школу в Одинцово задержали
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 12:56 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 12:56
Спрос на перевозки в аптечные сети вырос на 7% — «Деловые Линии» Компании, 13:00
Армия России нанесла удар по цеху сборки ударных БПЛА ВСУ Общество, 12:59
В Москве на фоне атаки дрона ввели ограничения во Внуково Политика, 12:58
Гран-при Португалии вернется в календарь «Формулы-1» Спорт, 12:56
ФАС проверит причины высоких наценок на отдельные продукты питания Общество, 12:55
В Кремле ответили на идею о рождественском перемирии Политика, 12:52
10 касаний до сделки. Как небольшой фирме строить партнерство с гигантамиПодписка на РБК, 12:48
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Появилось видео из Дома молодежи, куда эвакуировали подмосковных учащихся Общество, 12:45
GWM анонсировал скорое появление нового «супервнедорожника» Авто, 12:44
Популярный криптокошелек MetaMask добавил поддержку биткоина Крипто, 12:43
Топ-8 главных смартфонов 2025 года. Для фото, игр и других задач Life, 12:42
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Напавший на школу в Одинцово подросток снял себя на видео Общество, 12:41
Сотрудники с большим потенциалом: кому из них помогать в развитии и как Образование, 12:40