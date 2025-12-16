ТАСС узнал, почему суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной

Лариса Долина (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Суд первой инстанции отказал Полине Лурье, покупательнице квартиры певицы Ларисы Долиной, во взыскании убытков, поскольку она может требовать компенсацию напрямую с мошенников, под влиянием которых артистка продала жилье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В решении апелляционной инстанции говорится, что денежные средства за квартиру были получены злоумышленниками в результате преступления и Лурье не лишена возможности потребовать с тех возмещения соответствующих убытков.

Долина уверяла, что летом 2024 года стала жертвой телефонных мошенников: те под «сильным психологическим давлением» подтолкнули ее к продаже квартиры в Хамовниках стоимостью более 138 млн руб. В марте 2025-го суд признал сделку недействительной , а покупательница Лурье осталась без денег и жилья. Это решение подтвердил кассационный суд.

В начале декабря Долина заявила о готовности вернуть Лурье потраченную на покупку квартиры сумму. Покупательница от предложения отказалась. Ее адвокат пояснила, что предложение певицы, поступившее уже после обращения подзащитной в Верховный суд России, предусматривало выплату в рассрочку в течение нескольких лет и без учета инфляции.