Общество⁠,
0

ТАСС узнал, почему суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной

Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Суд первой инстанции отказал Полине Лурье, покупательнице квартиры певицы Ларисы Долиной, во взыскании убытков, поскольку она может требовать компенсацию напрямую с мошенников, под влиянием которых артистка продала жилье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В решении апелляционной инстанции говорится, что денежные средства за квартиру были получены злоумышленниками в результате преступления и Лурье не лишена возможности потребовать с тех возмещения соответствующих убытков.

Что такое «эффект Долиной» и какие последствия он имеет для россиян
Экономика
Лариса Долина

Долина уверяла, что летом 2024 года стала жертвой телефонных мошенников: те под «сильным психологическим давлением» подтолкнули ее к продаже квартиры в Хамовниках стоимостью более 138 млн руб. В марте 2025-го суд признал сделку недействительной, а покупательница Лурье осталась без денег и жилья. Это решение подтвердил кассационный суд.

В начале декабря Долина заявила о готовности вернуть Лурье потраченную на покупку квартиры сумму. Покупательница от предложения отказалась. Ее адвокат пояснила, что предложение певицы, поступившее уже после обращения подзащитной в Верховный суд России, предусматривало выплату в рассрочку в течение нескольких лет и без учета инфляции.

Полина Дуганова
Лариса Долина суд квартира мошенники
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года

