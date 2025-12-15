 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Axios узнал, что США и Украина могут провести новые переговоры в Майами

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Следующие переговоры США и Украины могут пройти в эти выходные «где-то в Соединенных Штатах», возможно — в Майами, сообщило Axios со ссылкой на американского чиновника.

В переговорах примут участие рабочие группы и военные обеих стран. Делегации будут «изучать карты», сообщил чиновник.

На какие уступки согласилась Украина по итогам переговоров в Берлине
Политика
Владимир Зеленский

Днем 15 декабря в Берлине прошел второй раунд переговоров президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Первая встреча состоялась накануне и длилась более пяти часов.

Как отмечает Axios со ссылкой на источники, переговоры привели к прогрессу по гарантиям безопасности, однако значительные разногласия по территориальному вопросу сохраняются. Разницу в позициях сторон по последней теме подтвердил и сам Зеленский.

По словам собеседников издания, стороны приближаются к соглашению о гарантиях безопасности для Украины на основе принципов статьи 5 НАТО.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

