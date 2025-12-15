Военные отразили атаку БПЛА на Ростов-на-Дону

Силы ПВО отразили атаку БПЛА над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону, сообщает мэр Александр Скрябин в телеграм-канале.

По данным главы города, пострадавших нет.

В ночь на 15 декабря о перехвате БПЛА сообщил также мэр Москвы Сергей Собянин — на момент публикации было уничтожено два беспилотника, летевших на город.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном ударе по региональной столице, в результате которого серьезно пострадала инженерная инфраструктура, а также были выбиты стекла в шести многоквартирных домах и одном частном доме.