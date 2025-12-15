 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные отразили атаку БПЛА на Ростов-на-Дону

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО отразили атаку БПЛА над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону, сообщает мэр Александр Скрябин в телеграм-канале.

По данным главы города, пострадавших нет.

Собянин сообщил о втором за ночь сбитом на подлете к Москве дроне
Политика

В ночь на 15 декабря о перехвате БПЛА сообщил также мэр Москвы Сергей Собянин — на момент публикации было уничтожено два беспилотника, летевших на город.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном ударе по региональной столице, в результате которого серьезно пострадала инженерная инфраструктура, а также были выбиты стекла в шести многоквартирных домах и одном частном доме.

Читайте РБК в Telegram.

