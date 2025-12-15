Домодедово и Жуковский ограничили полеты третий раз за сутки

В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меры приняты ради безопасности полетов, уточнил Кореняко.

На момент публикации те же ограничения действуют и в воздушном хабе Волгограда. Полеты там приостановили в 21:52 мск, Минобороны сообщало, что в период с 20:00 до 23:00 мск над Волгоградской областью сбили один дрон.

Полеты в Домодедово и Жуковском приостанавливают третий раз за сутки 14 декабря. Первый раз ограничения начались в 6:08 мск, а закончились — в 6:36, второй раз они длились с 13:28 до 14:13.