Военная операция на Украине⁠,
0

Домодедово и Жуковский вновь прекратили принимать и выпускать рейсы

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) временно приостановили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Мера принята ради безопасности полетов, подчеркнул Кореняко.

После полуночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к столице беспиотниках. На момент публикации глава города больше не сообщал о перехватах в ночь на 15 декабря.

Собянин сообщил о втором за ночь сбитом на подлете к Москве дроне
Политика

За сутки 14 декабря полеты в упомянутых выше воздушных хабах приостанавливали три раза, впервые — ранним утром, потом днем, а последний раз — в 23:51 мск, ограничения тогда действовали 45 минут — до 00:36 мск 15 декабря.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Домодедово Жуковский приостановка полетов

