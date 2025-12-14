 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Жуковском и Домодедово ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Четыре российских аэропорта возобновили полеты
Политика

Российские аэропорты регулярно приостанавливают полеты на фоне угрозы атаки дронов.

Ограничения в этих аэропортах уже вводили утром 14 декабря — тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом на подлете к столице беспилотнике.

