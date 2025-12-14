В Жуковском и Домодедово ввели ограничения на полеты
В аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Российские аэропорты регулярно приостанавливают полеты на фоне угрозы атаки дронов.
Ограничения в этих аэропортах уже вводили утром 14 декабря — тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом на подлете к столице беспилотнике.
