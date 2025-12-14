Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты
Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил он.
Примерно через 30 минут ограничения сняли.
12 декабря на подлете к столице было сбито более десяти дронов. Тогда полеты приостанавливали аэроопорты Внуково, Домодедово и Жуковский, а в Шереметьево вводился план «Ковер».
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
