Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты

Примерно через 30 минут ограничения в московских аэропортах сняли

Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил он.

Примерно через 30 минут ограничения сняли.

12 декабря на подлете к столице было сбито более десяти дронов. Тогда полеты приостанавливали аэроопорты Внуково, Домодедово и Жуковский, а в Шереметьево вводился план «Ковер».