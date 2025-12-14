 Перейти к основному контенту
Атаки беспилотников на Москву⁠,
Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты

Атаки беспилотников на Москву
Примерно через 30 минут ограничения в московских аэропортах сняли

Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил он.

Примерно через 30 минут ограничения сняли.

ПВО отразила над Ленинградской областью атаку дронов
12 декабря на подлете к столице было сбито более десяти дронов. Тогда полеты приостанавливали аэроопорты Внуково, Домодедово и Жуковский, а в Шереметьево вводился план «Ковер».

