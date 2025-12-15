Собянин сообщил о втором за ночь сбитом на подлете к Москве дроне

Силы ПВО перехватили беспилотник, летевший на Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

Ранее в 00:32 по мск глава столицы отчитался о первом сбитом в ночь на 15 декабря дроне, приближавшемся к Москве.

В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) 45 минут действовали ограничения на полеты — с 23:51 до 00:36, сообщала Росавиация.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил ночью о ракетном ударе по Белгороду. Пострадавших нет, ущерб понесла инженерная инфраструктура, а в шести многоквартирных домах и одном частном доме повреждено остекление.