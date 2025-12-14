 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Кадыров заявил, что в атакованном БПЛА «Грозном-Сити» были гражданские

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в здании комплекса «Грозный-Сити», по которому был нанесен удар БПЛА, работали гражданские люди. Об этом он сообщил в ходе ежегодной прямой линии, передает ЧГТРК «Грозный».

«В этом здании работали гражданские люди», — сказал глава республики, отметив, что атака показала истинное лицо ВСУ.

Кадыров пообещал «подарок» после атаки на здание «Грозный-Сити»
Политика
Рамзан Кадыров

5 декабря Кадыров рассказал, что одно из зданий комплекса «Грозный-Сити» было атаковано БПЛА, никто не пострадал. Он пообещал в ответ «личный подарок» для Украины. По его словам, атака на Грозный «абсолютно не имеет никакого тактического смысла и ни малейшей логики», чеченцев «никакими ударами и взрывами не испугать». Кадыров тогда пообещал жесткий ответ «с завтрашнего дня и в течение недели».

6 декабря Кадыров заявил, что массированные ночные удары по объектам на Украине стали «более чем исчерпывающим ответом на последние террористические атаки Киева», добавив, что «продолжение следует».

В ночь на 6 декабря на Украине были зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях, а также на контролируемой Киевом территории Запорожской области. Минэнерго Украины сообщало об отключениях электроэнергии. «Укрэнерго» сообщало о введении ограничений потребления.

Минобороны России неоднократно заявляло, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Рамзан Кадыров Грозный Прямая линия БПЛА
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Материалы по теме
Кадыров заявил, что Киев заплатил дорого за атаки на мирные объекты
Политика
Кадыров связал ночные взрывы на Украине с атакой беспилотников в Грозном
Политика
Кадыров пригрозил Украине жестким ответом после атаки на «Грозный-Сити»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 18:53 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 18:53
Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Кристал Пэлас» Спорт, 19:14
В Берлине начались переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером Политика, 19:09
Кадыров заявил, что в атакованном БПЛА «Грозном-Сити» были гражданские Политика, 19:05
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Стрельба в Сиднее в день празднования Хануки. Видео с дрона Общество, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Вторая российская конькобежка отобралась на Олимпиаду Спорт, 18:36
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Премьер Финляндии анонсировал обсуждение укрепления обороны из-за России Политика, 18:35
Зеленский объяснил, почему большинство заключенных Минск передал Украине Политика, 18:26
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Житель Брянской области погиб при атаке беспилотников ВСУ Политика, 18:00
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
«Настоящая кровавая бойня». Теракт на пляже в Сиднее. Фоторепортаж Общество, 17:51 