Кадыров заявил, что в атакованном БПЛА «Грозном-Сити» были гражданские

Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в здании комплекса «Грозный-Сити», по которому был нанесен удар БПЛА, работали гражданские люди. Об этом он сообщил в ходе ежегодной прямой линии, передает ЧГТРК «Грозный».

«В этом здании работали гражданские люди», — сказал глава республики, отметив, что атака показала истинное лицо ВСУ.

5 декабря Кадыров рассказал, что одно из зданий комплекса «Грозный-Сити» было атаковано БПЛА, никто не пострадал. Он пообещал в ответ «личный подарок» для Украины. По его словам, атака на Грозный «абсолютно не имеет никакого тактического смысла и ни малейшей логики», чеченцев «никакими ударами и взрывами не испугать». Кадыров тогда пообещал жесткий ответ «с завтрашнего дня и в течение недели».

6 декабря Кадыров заявил, что массированные ночные удары по объектам на Украине стали «более чем исчерпывающим ответом на последние террористические атаки Киева», добавив, что «продолжение следует».

В ночь на 6 декабря на Украине были зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях, а также на контролируемой Киевом территории Запорожской области. Минэнерго Украины сообщало об отключениях электроэнергии. «Укрэнерго» сообщало о введении ограничений потребления.

Минобороны России неоднократно заявляло, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.