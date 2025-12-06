Власти Украины заявили об отключениях света после взрывов
На Украине нанесен удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях, а также в той части Запорожской области, которая остается под контролем Киева, заявило Минэнерго Украины.
«Есть обесточенные потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Аварийно-восстановительные работы уже осуществляются там, где это сейчас позволяет ситуация безопасности», — говорится в публикации ведомства в телеграм-канале.
Число оставшихся без света абонентов в украинском Минэнерго не назвали.
Компания «Укрэнерго» уточнила, что в связи с повреждениями объектов энергетики будут усилены ограничения потребления. Во всех регионах Украины действуют почасовые отключения энергоснабжения, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Киевская городская военная администрация сообщала о работе сил противовоздушной обороны в украинской столице. Также силы ПВО работали в Киевской области. Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник заявил о поврежденном вокзале в Фастове. По словам Калашника, в Вышгородском районе области поврежден газопровод низкого давления, в Белоцерковском районе возникли пожары. Глава администрации сообщил о трех пострадавших.
Взрывы прогремели на западе Украины. Глава Волынской областной администрации Иван Рудницкий заявил о пожарах в Луцке. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил о пожаре в селе Селец и трех пострадавших.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В ведомстве сообщили, что удар был нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России». Было применено оружие большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», беспилотники. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу, а также портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.
