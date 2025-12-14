Орбан предупредил о серьезных последствиях изъятия активов России для ЕС

Виктор Орбан (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Последствия изъятия российских активов странами ЕС будут серьезными. Это не только экономический вопрос, но и «шаг к вступлению в войну», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Mandiner, запись опубликована на YouTube-канале журнала.

«Последствия [такого шага] <...> гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Кажется, что это экономический вопрос, но это не так. Это прямой шаг к вступлению в войну», — сказал он.

По мнению Орбана, захват российских активов и последующее их использование для помощи партии, воюющей с Россией, можно расценить как «объявление войны».

Орбан повторил ту же оценку изъятия российских активов, которую он дал накануне в посте в соцсети Х. «Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство средь бела дня, брюссельцы предпринимают шаги по захвату замороженных российских активов, это объявление войны», — написал венгерский премьер 13 декабря. Он добавил, что дополнительные €135 млрд, которые ЕС требует от государств — членов союза, направлены на «разжигание конфликта».

Совет ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских активов на сумму около €210 млрд, отказавшись от продления этого статуса каждые полгода. Решение поддержали в том числе Бельгия, Италия, Мальта и Болгария.

Мера призвана убедить Бельгию, ранее выступавшую против изъятия активов, одобрить механизм предоставления Украине до €165 млрд в виде «репарационного» кредита. Финальное обсуждение запланировано на 18 декабря.

Брюссель отметил, что решение не означает автоматическую конфискацию активов. Москва, в свою очередь, предупредила о «серьезных последствиях» и ответных мерах, называя возможную конфискацию «воровством». Центробанк в тот же день решил подать иск к депозитарию Euroclear, где хранится основная часть замороженных российских активов.