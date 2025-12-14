 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные уничтожили беспилотник над Смоленской областью

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 14 декабря над Смоленской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, сообщил в телеграм-канале глава региона Василий Анохин.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — уточнил губернатор.

Анохин призвал жителей региона при обнаружении фрагментов дронов не приближаться к ним и информировать об их местоположении экстренные службы.

Губернатор напомнил, что в Смоленской области действует запрет на распространение сведений о последствиях применения дронов, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны стратегически важных объектов.

Три беспилотника сбили ночью над Смоленской областью
Политика

Также минувшей ночью дроны атаковали Ростовскую область — беспилотники уничтожили в Каменске, Каменском, Усть-Донецком и Милютинском районах. Пострадавших, по словам властей, не было.

Один беспилотник сбили на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Несколько дронов уничтожили над Ленинградской областью, в Северском районе Кубани фрагменты беспилотников упали по двум адресам. Пострадавших во всех случаях не было.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Смоленская область беспилотники Василий Анохин
Материалы по теме
Над регионами России за три часа сбили почти 100 беспилотников
Политика
В Ленинградской области объявили об опасности атаки беспилотников
Политика
В одном из районов Кубани упали обломки беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 08:23 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 08:23
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Трампа сравнили с Гринчем — похитителем Рождества Политика, 08:27
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Летевший в Токио самолет вернулся в Вашингтон из-за отказа двигателя Общество, 07:55
За ночь над регионами России сбили 235 дронов Политика, 07:38
Военные уничтожили беспилотник над Смоленской областью Политика, 07:25
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Москвичей предупредили о снегопадах на следующей неделе Город, 07:18
Над Ростовской областью отбили атаку дронов Политика, 06:50
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Число пострадавших при стрельбе в университете в США увеличилось Общество, 06:40
NYT рассказала о трудностях Байдена со сбором средств на библиотеку Политика, 06:27
На подлете к Москве сбили дрон Политика, 06:14
Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты Политика, 06:09