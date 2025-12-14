Военные уничтожили беспилотник над Смоленской областью
В ночь на 14 декабря над Смоленской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, сообщил в телеграм-канале глава региона Василий Анохин.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — уточнил губернатор.
Анохин призвал жителей региона при обнаружении фрагментов дронов не приближаться к ним и информировать об их местоположении экстренные службы.
Губернатор напомнил, что в Смоленской области действует запрет на распространение сведений о последствиях применения дронов, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны стратегически важных объектов.
Также минувшей ночью дроны атаковали Ростовскую область — беспилотники уничтожили в Каменске, Каменском, Усть-Донецком и Милютинском районах. Пострадавших, по словам властей, не было.
Один беспилотник сбили на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Несколько дронов уничтожили над Ленинградской областью, в Северском районе Кубани фрагменты беспилотников упали по двум адресам. Пострадавших во всех случаях не было.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
