ПВО отразила над Ленинградской областью атаку дронов
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ленинградской областью беспилотники, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.
«Отбой воздушной опасности», — говорится в сообщении губернатора.
Опасность атаки беспилотников Дрозденко объявил около четырех часов назад. Также он предупредил жителей региона о возможном понижении скорости мобильного интернета.
В ночь на 8 декабря ПВО сбили несколько беспилотников в Лужском районе Ленинградской области. Пострадавших и разрушений не было.
Ранее, 6 декабря, в регионе уничтожили пять дронов. Осколки беспилотников нашли в Киришском районе и у промзоны в Киришах, их обезвредили. Пострадавших и повреждений на земле не было.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру