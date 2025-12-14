ПВО отразила над Ленинградской областью атаку дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ленинградской областью беспилотники, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.

«Отбой воздушной опасности», — говорится в сообщении губернатора.

Опасность атаки беспилотников Дрозденко объявил около четырех часов назад. Также он предупредил жителей региона о возможном понижении скорости мобильного интернета.

В ночь на 8 декабря ПВО сбили несколько беспилотников в Лужском районе Ленинградской области. Пострадавших и разрушений не было.

Ранее, 6 декабря, в регионе уничтожили пять дронов. Осколки беспилотников нашли в Киришском районе и у промзоны в Киришах, их обезвредили. Пострадавших и повреждений на земле не было.