Военная операция на Украине⁠,
0

ПВО отразила над Ленинградской областью атаку дронов

Дрозденко: ПВО отразила над Ленинградской областью атаку дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ленинградской областью беспилотники, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.

«Отбой воздушной опасности», — говорится в сообщении губернатора.

Опасность атаки беспилотников Дрозденко объявил около четырех часов назад. Также он предупредил жителей региона о возможном понижении скорости мобильного интернета.

В Киришском районе Ленобласти обезвредили обломки беспилотников
Политика

В ночь на 8 декабря ПВО сбили несколько беспилотников в Лужском районе Ленинградской области. Пострадавших и разрушений не было.

Ранее, 6 декабря, в регионе уничтожили пять дронов. Осколки беспилотников нашли в Киришском районе и у промзоны в Киришах, их обезвредили. Пострадавших и повреждений на земле не было.

