Три беспилотника сбили ночью над Смоленской областью
Три украинских беспилотника сбили в ночь на 23 ноября над территорией Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
«Уважаемые смоляне, сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России сбиты 3 беспилотника», — написал глава области в 06:32 мск.
По словам Анохина, никто не пострадал, повреждения объектов инфраструктуры не зафиксировали. На места происшествия выехали оперативные службы.
Губернатор региона призвал жителей не приближаться к обломкам дронов к случае их обнаружения. Об их местоположении нужно сообщить в экстренные службы, добавил Анохин.
В прошлый раз БПЛА сбили над территорией Смоленской области 21 ноября. Тогда силы ПВО уничтожили семь беспилотников.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин