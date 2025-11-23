Анохин: за ночь силы ПВО уничтожили три БПЛА над Смоленской областью

Три беспилотника сбили ночью над Смоленской областью

Три украинских беспилотника сбили в ночь на 23 ноября над территорией Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

«Уважаемые смоляне, сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России сбиты 3 беспилотника», — написал глава области в 06:32 мск.

По словам Анохина, никто не пострадал, повреждения объектов инфраструктуры не зафиксировали. На места происшествия выехали оперативные службы.

Губернатор региона призвал жителей не приближаться к обломкам дронов к случае их обнаружения. Об их местоположении нужно сообщить в экстренные службы, добавил Анохин.

В прошлый раз БПЛА сбили над территорией Смоленской области 21 ноября. Тогда силы ПВО уничтожили семь беспилотников.