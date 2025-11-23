 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Три беспилотника сбили ночью над Смоленской областью

Анохин: за ночь силы ПВО уничтожили три БПЛА над Смоленской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Три украинских беспилотника сбили в ночь на 23 ноября над территорией Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

«Уважаемые смоляне, сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России сбиты 3 беспилотника», — написал глава области в 06:32 мск.

По словам Анохина, никто не пострадал, повреждения объектов инфраструктуры не зафиксировали. На места происшествия выехали оперативные службы.

Силы ПВО сбили второй за ночь беспилотник, летевший на Москву
Политика

Губернатор региона призвал жителей не приближаться к обломкам дронов к случае их обнаружения. Об их местоположении нужно сообщить в экстренные службы, добавил Анохин.

В прошлый раз БПЛА сбили над территорией Смоленской области 21 ноября. Тогда силы ПВО уничтожили семь беспилотников.

Анастасия Луценко
Василий Анохин БПЛА ПВО Смоленская область
