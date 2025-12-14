 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Ростовской областью отбили атаку дронов

Атаку дронов отразили в Каменске и трех районах Ростовской области
Сюжет
Военная операция на Украине

В Ростовской области в ночь на 14 декабря отразили атаку дронов, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«Люди не пострадали», — уточнил губернатор.

Беспилотники уничтожили в Каменске, Каменском, Усть-Донецком и Милютинском районах.

Информация о повреждениях уточняется, добавил глава региона.

Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в трех районах
Политика

Также текущей ночью сбили дроны над Ленинградской областью. В Краснодарском крае осколки беспилотников упали по двум адресам в поселке Афипском Северского района, вызвав возгорание и выбив окна.

В ночь на 13 декабря средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночную атаку беспилотников на севере Ростовской области — в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах. По словам губернатора, пострадавших не было.

