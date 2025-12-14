Собянин: на подлете к Москве сбили дрон

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно перестали принимать и отправлять рейсы, но примерно через полчаса ограничения сняли

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно перестали принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Примерно через полчаса ограничения на полеты сняли.

Последний раз московский регион подвергся атаке дронов 12 декабря. Тогда Собянин сообщал об уничтожении в общей сложности 13 БПЛА.

Рейсы приостанавливали аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский, а в Шереметьево вводился план «Ковер».