Стармер и фон дер Ляйен увидели «решающий момент» для будущего Украины

В переговорах по Украине наступил «переломный момент», следует из заявления, опубликованного пресс-службой британского правительства после разговора премьер-министра Великобритании Кира Стармера с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Согласно заявлению, Стармер и фон дер Ляйен обсудили продолжающуюся работу по мирному плану под руководством США по урегулированию конфликта на Украине.

«Оба согласились, что это переломный момент для будущего Украины и что Европа будет поддерживать их столько, сколько потребуется, чтобы достичь справедливого и прочного мира», — говорится в сообщении.

Также Стармер и фон дер Ляйен отметили прогресс в привлечении для помощи Украине замороженных российских активов.

Ранее, 12 декабря, ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России. В четверг, 18 декабря, лидеры стран ЕС должны собраться для согласования деталей «репарационного кредита» для Украины за счет российских активов.

NYT узнала, от каких уступок в рамках мирного плана отказалась Украина
Политика
Фото:Reuters

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о «значительной» возможности достижения мирного соглашения и урегулирования конфликта.

По словам Зеленского, украинская делегация готовится к переговорам с американскими и европейскими партнерами в Берлине. Он лично встретится с представителями США, а обсуждение будет сосредоточено на «фундаменте мира — политической договоренности об окончании войны». Как сообщает Bloomberg, переговоры пройдут 15 декабря.

Зеленский подчеркнул, что Киев будет вести переговоры «максимально активно и конструктивно со всеми сторонами, способными обеспечить нормальное соглашение».

По данным The New York Times, новый проект Киева из 20 пунктов предусматривает отказ от уступки всего Донбасса. План США в то же время предполагает полный отказ Украины от Донбасса. Украинская сторона также исключила отказ от права на вступление в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва стремится к миру, а не временному перемирию.

