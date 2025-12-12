Песков назвал «запудриванием мозгов» перемирие вместо мира на Украине

Песков: Россия стремится к достижению мира на Украине, а не временному перемирию

Если цель возможного референдума на Украине по поводу Донбасса — «создать предлог для передышки», то «это не пройдет», заявил Песков. Ушаков не исключал, что в Донбассе вместо войск России или Украины может остаться Росгвардия

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия стремится к достижению мира на Украине, а не временному перемирию, заявил в эфире «Первого канала» представитель российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы должны выразить свое мнение по поводу уступки Донбасса «в формате выборов или в формате референдума».

«Перемирие — это передышка, это очередной обман, это очередное затягивание, это запудривание мозгов. Нужен мир — гарантированный, долгосрочный, понятный всем», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков, комментируя слова Зеленского о возможном референдуме, отметил, что если это нужно, «чтобы создать предлог для требования перемирия, передышки, паузы на фронте», то «это не пройдет». «Мы хотим работать на мир, а не на перемирие», — утверждает он.

Как писала Financial Times, администрация президента США Дональда Трампа, в частности его специальный посланник Стив Уиткофф, в последние недели настаивали, чтобы Украина согласилась на «обмен территориями», который Вашингтон считает неизбежной частью любой мирной сделки между Киевом и Москвой. По словам двух собеседников, Уиткофф, который в этом году шесть раз лично встречался с президентом России Владимиром Путиным, «одержим» идеей, что, если Киев пойдет на уступку оставшихся 25% территории Донбасса, это позволит достичь справедливого мира и избежать затяжных боев.

Трамп считает, что у Украины «нет подходящих карт на руках» и что она потеряет гораздо больше в боях в следующем году, если откажется от разумных территориальных уступок уже сейчас. США продвигают аналог демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Корею, писала FT. Об таком сценарии сообщала также The Washington Post.

Зеленский отмечал, что «компромиссное видение» США заключается в выводе украинских войск из Донбасса и создании демилитаризованной зоны, но вопрос о том, кто будет управлять этой территорией, не решен. По его словам, Вашингтон «ищет какой-то формат». «Наша позиция в плане: справедливо — когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии», — пояснял украинский лидер.

Помощник российского президента Юрий Ушаков не исключил, что в Донбассе в перспективе не будет ни российских, ни украинских войск, но останутся Росгвардия и российская полиция для соблюдения порядка. Он убежден, что прекращение огня возможно только после вывода украинских сил из Донбасса и что регион рано или поздно перейдет под полный контроль России.