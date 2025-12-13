 Перейти к основному контенту
Захарова заявила, что Зеленский «приперт к стене» из-за выборов и боев

Захарова: Зеленский шантажирует политиков Запада
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский «приперт к стене» из-за ситуации в зоне боевых действий и истечения сроков его полномочий, заявила ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Зеленский понимает, что его уже приперли по всем параметрам к стене — и по ситуации на земле, на поле боя, и своей собственной нелегитимностью, учитывая, что выборов не было, он как бы их сам отменил, и абсолютным недоверием к нему украинцев, которые просто вереницей потянулись за пределы Украины. И [он] начал шантажировать западных кураторов», — сказала она.

Трамп призвал Зеленского быть реалистом в ситуации на Украине
Политика
Владимир Зеленский

Выборы президента на Украине должны были пройти в марте 2024-го, но перенесены на неопределенный срок из-за действующего в стране военного положения. В мае того же года истек пятилетний срок полномочий Зеленского. Киев настаивает, что президент Украины законно занимает свой пост до избрания следующего согласно Конституции. В Москве, однако, считают, что легитимность нынешнего президента Украины «закончилась».

Ранее, 11 декабря, глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что проведение выборов в стране возможно только при безопасных условиях. Он, в частности, отметил неразрешенные вопросы о допуске иностранных наблюдателей в зону боевых действий и голосовании военнослужащих.

«Если мы найдем безопасный и очень комфортный подход и условия для проведения выборов в Украине, то мы абсолютно готовы», — подчеркнул Шмыгаль.

До этого, 9 декабря, Зеленский объявил, что выборы могут состояться в ближайшие 60–90 дней при поддержке западных партнеров для обеспечения безопасности. Он, как и Шмыгаль, также отметил нерешенные вопросы по голосованию военных и законодательной базе.

Полина Дуганова
Мария Захарова Владимир Зеленский Украина выборы президента
Мария Захарова
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
