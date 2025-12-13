Захарова заявила, что Зеленский «приперт к стене» из-за выборов и боев

Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский «приперт к стене» из-за ситуации в зоне боевых действий и истечения сроков его полномочий, заявила ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Зеленский понимает, что его уже приперли по всем параметрам к стене — и по ситуации на земле, на поле боя, и своей собственной нелегитимностью, учитывая, что выборов не было, он как бы их сам отменил, и абсолютным недоверием к нему украинцев, которые просто вереницей потянулись за пределы Украины. И [он] начал шантажировать западных кураторов», — сказала она.

Выборы президента на Украине должны были пройти в марте 2024-го, но перенесены на неопределенный срок из-за действующего в стране военного положения. В мае того же года истек пятилетний срок полномочий Зеленского. Киев настаивает, что президент Украины законно занимает свой пост до избрания следующего согласно Конституции. В Москве, однако, считают, что легитимность нынешнего президента Украины «закончилась».

Ранее, 11 декабря, глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что проведение выборов в стране возможно только при безопасных условиях. Он, в частности, отметил неразрешенные вопросы о допуске иностранных наблюдателей в зону боевых действий и голосовании военнослужащих.

«Если мы найдем безопасный и очень комфортный подход и условия для проведения выборов в Украине, то мы абсолютно готовы», — подчеркнул Шмыгаль.

До этого, 9 декабря, Зеленский объявил, что выборы могут состояться в ближайшие 60–90 дней при поддержке западных партнеров для обеспечения безопасности. Он, как и Шмыгаль, также отметил нерешенные вопросы по голосованию военных и законодательной базе.