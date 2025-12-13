Reuters узнал о приостановке обмена данными США с Израилем при Байдене

Временное прекращение обмена разведданными было вызвано беспокойством разведки США по поводу высокого числа жертв среди мирного населения Газы. При этом администрация Байдена поддерживала операции Израиля, пишет Reuters

Во время президентства Джо Байдена (2021-2025) американская разведка некоторое время скрывала ключевую информацию от разведывательных служб Израиля из-за опасений по поводу высокого числа жертв среди мирных жителей в сектора Газа. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на шесть анонимных источников.

Так, во второй половине 2024 года США на несколько дней приостановили прямую видеотрансляцию со своего беспилотника над сектором Газа. По данным пяти источников, эта программа использовалась Израилем для поиска заложников и боевиков ХАМАС. США также ограничили для Израиля доступ к определенным разведданным при атаках на ключевые военные цели в Газе.

Это решение, пишет Reuters, было принято на фоне растущей обеспокоенности в американской разведке по поводу большого числа жертв среди мирного населения в ходе израильских операций, а также по поводу плохого обращения с палестинскими заключенными.

Вашингтон был обеспокоен тем, что Израиль не предоставил надежных гарантий соблюдения законов войны при использовании американской разведки. В соответствии с законодательством США, такие гарантии являются обязательным условием для передачи разведывательной информации иностранным государствам, отмечает агентство. По данным Reuters, обмен разведывательной информацией возобновился после того, как Израиль заверил, что будет соблюдать правила США.

При этом решение американской разведки носило ограниченный и стратегический характер, поскольку администрация Байдена придерживалась политики постоянной поддержки Израиля, пишет Reuters.

В ноябре Reuters сообщал, что в 2024 году американская разведка получила данные о возможных военных преступлениях Израиля в секторе Газа, собранные военными юристами. Эта информация, полученная во время президентства Байдена, не была обнародована. В ней утверждалось, что Израиль наносил удары по мирным жителям и гуманитарным работникам, что израильская сторона отрицает. Агентство отметило, что официальное признание США этих действий военными преступлениями влекло бы за собой юридическую необходимость прекратить поставки оружия и обмен разведданными с Израилем.

В конце октября The Washington Post, ссылаясь на двух официальных лиц, сообщила, что внутренняя проверка Госдепартамента США выявила «сотни» случаев нарушений прав человека со стороны израильской армии в Газе, что противоречит американскому законодательству.

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта, Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС. В тот же день группировка передала всех 20 остававшихся в плену живых заложников. Израиль, в свою очередь, освободил 1968 палестинских заключенных.

Президент США Дональд Трамп на следующий день объявил о переходе ко второй фазе перемирия, однако до сих пор этого не произошло, поскольку в секторе Газа еще находятся останки последнего израильского заложника, старшего сержанта Рана Гвили. По данным Axios, теперь американский лидер намерен объявить о втором этапе урегулирования 25 декабря.