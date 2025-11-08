 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Reuters узнал, что Израиль нашел признаки военных преступлений ЦАХАЛ

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Разведка США в прошлом году узнала о возможных доказательствах военных преступлений Израиля в секторе Газа, сведения собрали израильские военные юристы, утверждает Reuters. Израиль отвергает обвинения
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Nir Elias / Reuters)

Израильские военные юристы предупреждали о наличии доказательств военных преступлений Израиля в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на бывших официальных лиц США. Сведения об этом собрала американская разведка.

Эта информация ранее не публиковалась и, как считают бывшие чиновники, является одной из самых тревожных. Данные указывали на сомнения внутри израильской армии относительно законности ее тактики.

Информацию практически не распространяли в правительстве США до конца президентского срока Джо Байдена. Ее предоставили правительству перед слушаниями в конгрессе в декабре 2024 года. По данным агентства, информация усилила опасения в Вашингтоне относительно методов ведения боевых действий Израилем.

Были выдвинуты предположения, что Израиль наносит удары по мирным жителям и гуманитарным работникам, что сам Израиль отрицает. Кроме этого, американские официальные лица также не предоставили деталей, какие именно имеются доказательства.

Полученная развединформация стала причиной проведения совещания в Совете нацбезопасности Белого дома, на котором должностные лица обсуждали, как следует реагировать на эти данные. Reuters объясняет: если бы США признали Израиль виновным в совершении военных преступлений, американское законодательство требовало бы заблокировать будущие поставки оружия и прекратить обмен разведданными.

Арабские страны встревожились из-за плана США по «Новой Газе»
Политика
Сектор Газа

В конце октября The Washington Post сообщила, ссылаясь на двух чиновников, что доклад управления генерального инспектора Госдепартамента выявил «сотни» нарушений законодательства США в сфере прав человека, совершенных израильскими военными в Газе. Такие выводы стали первым случаем, когда власти США признали возможные нарушения прав человека Израилем в секторе Газа, отмечало издание.

Как писала WP, в документе, подготовленном за несколько дней до подписания соглашения о перемирии, признаются действия израильской армии, которые подпадают под действие закона Лихи, запрещающего предоставлять помощь иностранным военным подразделениям.

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта, Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС.

Закон Лихи запрещает предоставление военной помощи США иностранным подразделениям, которые, как достоверно установлено, серьезно нарушали права человека. Назван в честь автора — бывшего сенатора Патрика Дж. Лихи, демократа от штата Вирджиния.

Международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории в опубликованном в сентябре докладе обвинила Израиль в совершении четырех актов геноцида: убийстве, причинении серьезного телесного или психического вреда, преднамеренном создании условий жизни, рассчитанных на уничтожение палестинцев, а также во введении мер, направленных на предотвращение деторождения.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта.

В Израиле отвергали обвинения в геноциде, а выдачу ордера на арест Нетаньяху сочли антисемитизмом. США не прекращали поддержку Израиля, в том числе военную. «Израиль категорически отвергает этот искаженный и ложный отчет и призывает к немедленному упразднению данной комиссии по расследованию», — заявил израильский МИД.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
сектор Газа Израиль США доказательства
