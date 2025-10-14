Трамп объявил о начале второго этапа урегулирования в секторе Газа

Освобожденный заложник Дэвид Кунио прибыл в медицинский центр Хаима Шиба в Тель-Ха-Шомере, 13 октября 2025 года (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп подтвердил возвращение ХАМАС Израилю всех оставшихся в живых заложников и объявил о начале второй фазы мирного урегулирования в секторе Газа, которая предполагает в том числе передачу тел погибших заложников. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Все 20 заложников вернулись и чувствуют себя хорошо. Тяжелое бремя снято, но работа еще не завершена. Тела погибших не были возвращены, хотя это было обещано. Второй этап начинается прямо сейчас!!!» — заявил Трамп.

8 октября Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС по итогам переговоров в Египте согласились на первую фазу предложенного им мирного плана. Через два дня режим прекращения огня вступил в силу. Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, а палестинцы начали возвращаться домой.

Лидеры США, Египта и Турции — Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган, а также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани 13 октября в Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС. В тексте декларации лидеры обязались «разрешать будущие споры путем дипломатических контактов и переговоров, а не путем применения силы или затяжного конфликта».

В тот же день ХАМАС передал Израилю всех 20 остававшихся в плену живых заложников. Израиль, в свою очередь, освободил 1968 палестинских заключенных. По данным The Times of Israel, ХАМАС передал Израилю тела только четверых погибших заложников, еще 24 тела остаются в Газе.