Почему срывается переход ко второй фазе перемирия в Газе Израиль не готов отводить войска, а ХАМАС отказывается от полного разоружения

США и Израиль хотят вскоре объявить о начале второй фазы перемирия в Газе. Но реализация первого этапа застопорилась, сохраняются разногласия по разоружению ХАМАС, роли международных сил и позициям ЦАХАЛ. Подробнее — в статье РБК

Фото: Amir Cohen / Reuters

25 декабря, когда католики будут праздновать Рождество, президент США Дональд Трамп, по данным Axios, планирует объявить о переходе ко второй фазе перемирия в секторе Газа. 7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что рассчитывает уже скоро перейти к следующему этапу мирного процесса. «В конце месяца у меня будут очень важные переговоры [с Трампом] о том, как обеспечить выполнение второго этапа», — отметил он.

В рамках второй фазы перемирия должны быть учреждены Совет мира во главе с американским лидером и Международные стабилизационные силы (ISF), которые должны заняться администрированием, вопросами безопасности и обучением палестинских полицейских. Создание этих двух структур, наряду с другими положениями мирного плана Трампа из 20 пунктов, было одобрено Советом Безопасности ООН 17 ноября.

Насколько реализованы положения первой фазы перемирия

Условия первой фазы до сих пор полностью не выполнены. В секторе Газа до сих пор находятся останки последнего израильского заложника, старшего сержанта Рана Гвили. Согласно соглашению о перемирии, ХАМАС должен был передать всех 20 живых и 28 погибших пленников в течение 72 часов после подписания документа 10 октября. Однако этот процесс значительно затянулся, в том числе из-за масштабных разрушений в палестинском эксклаве, которые затрудняют поиски останков.

Генерал-майор запаса Ницан Алон, до начала ноября представлявший Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) на переговорах с ХАМАС по обмену заложников, заявил в интервью порталу Ynet, что палестинская группировка столкнулась с «объективными сложностями» при поиске тел. «Тем не менее мы верим, что его [Гвили] можно вернуть. Существует связь между давлением, оказываемым на ХАМАС, и результатами, поэтому мы не можем сдаваться», — сказал Алон. К поискам тела Гвили уже присоединился Красный Крест.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джассим Аль Тани заявил, что текущую ситуацию в секторе Газа сложно назвать полноценным перемирием — скорее паузой в боевых действиях. «Перемирие не может быть достигнуто, пока израильские силы полностью не выведут войска и пока в Газе не восстановится стабильность, а люди не смогут свободно въезжать и выезжать, чего сегодня не наблюдается», — заявил он 6 декабря.

Боевые действия в секторе не прекратились. По данным Министерства здравоохранения Газы, с 11 октября, первого полного дня перемирия, были убиты свыше 370 палестинцев. Местные власти также утверждают, что израильская армия нарушила перемирие в общей сложности 738 раз. По подсчетам Al Jazeera, 50 из 61 дня действия соглашения ЦАХАЛ проводила военные операции. По данным Би-би-си, израильские военные в этот период разрушили сотни построек в подконтрольных им районах. ЦАХАЛ отмечает, что ее операции — лишь ответ на нарушения перемирия со стороны палестинских боевиков.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа также остается крайне тяжелой, несмотря на возобновление работы десятков учреждений здравоохранения, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Население эксклава по-прежнему ограничено в передвижениях и не в полной мере обеспечено гуманитарной помощью. Масштабные разрушения не только затрудняют поставку гуманитарных грузов, но и представляют серьезную опасность для здоровья и окружающей среды из-за асбеста и загрязнения обломков взрывчатыми веществами и промышленными отходами. «Несмотря на то что рыночная активность постепенно восстанавливается, разнообразие продуктов питания остается низким, а основные источники белка по-прежнему практически отсутствуют или недоступны по цене. Нехватка газа для приготовления пищи по-прежнему препятствует функционированию некоторых общественных кухонь и пекарен», — отмечают в международной организации.

Какие вопросы остаются открытыми перед второй фазой перемирия

Для Израиля принципиальным условием перехода к следующему этапу и отводу военных остается разоружение ХАМАС. Согласно плану Трампа, члены группировки, желающие остаться в секторе Газа, должны сложить оружие; те же, кто захочет уехать, смогут безопасно покинуть эксклав, переместившись в принимающие страны (вероятнее всего, в Катар и Турцию). Но член политбюро ХАМАС Басем Наим заявил 7 декабря, что группировка готова обсуждать лишь «замораживание или [передачу на] хранение» оружия на период перемирия, но не согласится на полноценное разоружение силами ISF.

Ключевым элементом нового этапа перемирия станет учреждение Совета мира, который будет осуществлять надзор за временным правительством в Газе. В мирном плане Трампа обозначено, что именно американский президент возглавит новый орган, однако ясности с его составом по-прежнему нет. Как выяснила Financial Times, вопреки первоначальным планам в совет не войдет бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр — против его кандидатуры выступили несколько арабских и мусульманских государств.

Состав, сроки развертывания и полномочия международных стабилизационных сил также остаются неясными. Интерес к участию в миссии выразили некоторые мусульманские страны, в частности Азербайджан, Египет, Индонезия, Катар, Пакистан и Турция. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили, что на данном этапе не планируют присоединяться к международным силам, сославшись на неопределенный правовой мандат будущей миссии. The Associated Press утверждает со ссылкой на американского чиновника, что в декабре заинтересованные страны проведут встречи, на которых финализируют параметры будущей операции. По оценкам собеседника издания, силы ISF могут быть развернуты в Газе уже в начале 2026 года.

Израиль пытается наложить вето на участие Турции. Выступая на Дохийском форуме, турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что другие перспективные члены ISF, прежде всего Азербайджан и Индонезия, выступают за то, чтобы именно Анкара сыграла ключевую роль в работе миссии. По его мнению, первоочередной задачей стабилизационных сил должно стать не разоружение ХАМАС, а разграничение позиций группировки и ЦАХАЛ.

С отводом израильских сил также могут возникнуть значительные трудности. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что «желтая линия» станет новой границей, хотя, согласно плану Трампа, она должна была стать лишь первым рубежом для отвода ЦАХАЛ. По первоначальному замыслу, израильские военные должны поэтапно покинуть все густонаселенные районы Газы и сохранить свое присутствие лишь вдоль буферной зоны.

«Мы не позволим ХАМАС восстановить свое влияние. Мы контролируем значительную часть сектора Газа и занимаем [стратегические] позиции. Желтая линия — это новая пограничная линия, передовая линия обороны для [израильских] общин и линия наступления», — приводит слова Замира пресс-служба ЦАХАЛ.

В середине ноябре The Guardian сообщила, что США рассматривает сценарий, при котором сектор Газа будет фактически разделен на две части: зеленую зону под израильским и международным контролем и красную зону, которая будет стоять в руинах неустановленный период времени. Если желтая линия останется фактической новой границей, то под контролем Израиля будет порядка 53% сектора, включая весь Рафах.