Военная операция на Украине⁠,
В ЕС оценили последствия успеха и провала голосования по активам России

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Фото: Johannes Simon / Getty Images

Окончательное решение об использовании замороженных активов России для обеспечения финансовой помощи Украине будет принято на заседании Европейского совета 18 декабря, пишет Reuters со ссылкой на европейские дипломатические источники, знакомые с ситуацией.

Однако есть вероятность, что лидеры ЕС не сумеют договориться. Тогда это «пошлет катастрофический сигнал Украине» и будет провалом и для Европы в целом, отметил в разговоре с журналистами один из неназванных дипломатов.

Как отмечает агентство, 18 декабря лидеры стран ЕС соберутся, чтобы завершить согласование деталей репарационного займа. Также им предстоит решить вопрос гарантий от всех правительств стран ЕС для Бельгии, которая опасается, что будет вынуждена одна защищаться от возможных судебных претензий Москвы.

Так, по данным собеседников агентства, Германия готова предоставить гарантии на сумму €50 млрд от общей суммы обсуждаемого «репарационного кредита» Киеву до €210 млрд.

Министр финансов Дании Стефани Лозе, чья страна председательствует в ЕС, подтвердила журналистам, что «некоторые опасения» все еще требуют решения. Она также выразила надежду, что на следующей неделе на заседании Европейского совета все разрешится.

11 декабря послы европейских стран приняли решение о процедуре голосования по вопросу блокировки активов в соответствии со ст. 122 Договора о Европейском союзе. При чрезвычайных обстоятельствах она позволяет принимать меры по принципу квалифицированного большинства, а не единогласным решением.

Квалифицированное большинство среди правительств стран ЕС означает поддержку как минимум 15 из 27 государств-членов, представляющих 65% населения ЕС, добавляет Reuters.

Financial Times отметила, что за счет такого подхода у Еврокомиссии (ЕК) получится обойти во время саммита вето со стороны таких стран, как Венгрия.

Орбан раскритиковал изменение правил голосования по изъятию активов в ЕС
Политика
Виктор Орбан

Согласно предложению ЕК, новые чрезвычайные полномочия ЕС будут действовать до тех пор, пока «Россия не прекратит войну и не выплатит Украине репарации». В настоящее время все 27 государств — членов ЕС обязаны продлевать заморозку активов каждые шесть месяцев.

Центробанк России заявил, что намерен 12 декабря подать иск в электронном виде против бельгийского депозитария Euroclear, где хранится большая часть из €260 млрд замороженных российских активов. Euroclear ответил, что в целом готов к искам в российских судах.

Россия неоднократно называла возможную конфискацию своих активов воровством.

Денис Малышев
российские активы репарационный кредит ЕС Украина
