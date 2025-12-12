 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Орбан раскритиковал изменение правил голосования по изъятию активов в ЕС

Орбан: изменение правил голосования по изъятию активов в ЕС является незаконным
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Изменение правил голосования по изъятию российских активов подрывает верховенство права в Евросоюзе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

Он пояснил, что сегодня состоится письменное голосование по вопросу о предоставлении Еврокомиссии полномочий по бессрочной блокировке активов России по принципу большинства голосов, а не единогласного решения. Это, как считает Орбан, нанесет «непоправимый ущерб» ЕС.

«Сегодняшним решением верховенству закона в Европейском союзе приходит конец, а европейские лидеры ставят себя выше правил», — написал он.

Орбан заявил, что не поддерживает это решение и «сделает все возможное для восстановления законного порядка».

В ЕС обсудят упрощение механизма заморозки активов России
Политика
Фото:Johannes Simon / Getty Images

Процедура предусмотрена ст. 122 Договора о Европейском союзе, позволяющей принимать меры при чрезвычайных обстоятельствах по принципу квалифицированного большинства, а не единогласным решением. Financial Times отметила, что за счет такого подхода Еврокомиссии удастся обойти вето со стороны таких стран, как Венгрия.

По информации Politico, предполагается, что новые чрезвычайные полномочия ЕС будут действовать до тех пор, пока «Россия не прекратит войну и не выплатит Украине репарации». В настоящее время все 27 государств — членов ЕС обязаны продлевать заморозку активов каждые шесть месяцев.

Как пишут Bloomberg, Euractiv и Politico, подавляющее большинство стран ЕС одобрили это предложение.

Решение о способе финансирования Украины страны Евросоюза примут 18–19 декабря квалифицированным большинством. Один из вариантов предусматривает предоставление «репарационного кредита» в размере €165 млрд за счет российских активов.

Москва, в свою очередь, предупредила, что будет считать любые действия с российскими активами воровством, и пригрозила судебным преследованием.

