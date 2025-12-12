 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Число сбитых с начала суток на подлете к Москве дронов достигло 13

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Силы ПВО сбили еще три беспилотных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В 14:22 мск Собянин написал о двух сбитых дронах, менее через десять минут уничтожили еще один.

Общее количество сбитых с начала суток БПЛА, направлявшихся к Москве, составило 13 штук (по состоянию на 14:25 мск).

На подлете к Москве сбили еще один дрон
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

На фоне сообщений о дронах через 20 минут после отмены ввели план «Ковер» в  аэропорту «Шереметьево».

Материал дополняется

Плугина Ирина
Москва беспилотники ПВО Сергей Собянин
