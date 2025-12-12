Число сбитых с начала суток на подлете к Москве дронов достигло 13

Фото: Александр Река / ТАСС

Силы ПВО сбили еще три беспилотных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В 14:22 мск Собянин написал о двух сбитых дронах, менее через десять минут уничтожили еще один.

Общее количество сбитых с начала суток БПЛА, направлявшихся к Москве, составило 13 штук (по состоянию на 14:25 мск).

На фоне сообщений о дронах через 20 минут после отмены ввели план «Ковер» в аэропорту «Шереметьево».

Материал дополняется