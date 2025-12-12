На подлете к Москве сбили еще один дрон
Системы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем телеграм-канале.
В течение сегодняшнего дня три столичных аэропорта приостанавливали свою работу — ограничения вводили в Домодедово, Внуково и Жуковском. Меры сняли к 10:45 часам.
