План «Ковер» вокруг Шереметьево отменили через четыре часа после ввода

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ограничения в районе московского аэропорта Шереметьево, которые были введены в 08:53 мск 12 декабря, отменили. Об этом сообщила в 13:11 мск администрация аэропорта.

Во время действия плана «Ковер» аэропорт продолжал обслуживать пассажиров.

План «Ковер» — особый режим в авиации, применяемый при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его введения все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку. План «Ковер» объявляют российские органы ПВО.

За это время:

аэропорт принял 45 рейсов;

вылетели 57 рейсов;

задержаны на вылет более двух часов два рейса;

три рейса ушли на запасной аэродром;

задержаны на вылет менее двух часов 53 рейса;

отменены два рейса;

ушли на запасные аэродромы семь рейсов.

В ночь на 12 декабря и утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтоженных беспилотниках, летевших на столицу. Всего с начала суток сбили восемь дронов.

На фоне атаки беспилотников приостанавливали работу столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. В 10:45 мск ограничения сняли.