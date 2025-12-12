План «Ковер» вокруг Шереметьево отменили через четыре часа после ввода
Ограничения в районе московского аэропорта Шереметьево, которые были введены в 08:53 мск 12 декабря, отменили. Об этом сообщила в 13:11 мск администрация аэропорта.
Во время действия плана «Ковер» аэропорт продолжал обслуживать пассажиров.
План «Ковер» — особый режим в авиации, применяемый при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.
После его введения все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку. План «Ковер» объявляют российские органы ПВО.
За это время:
- аэропорт принял 45 рейсов;
- вылетели 57 рейсов;
- задержаны на вылет более двух часов два рейса;
- три рейса ушли на запасной аэродром;
- задержаны на вылет менее двух часов 53 рейса;
- отменены два рейса;
- ушли на запасные аэродромы семь рейсов.
В ночь на 12 декабря и утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтоженных беспилотниках, летевших на столицу. Всего с начала суток сбили восемь дронов.
На фоне атаки беспилотников приостанавливали работу столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. В 10:45 мск ограничения сняли.
