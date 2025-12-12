Аэропорты Чебоксар и Казани закрыли для полетов
В аэропортах Чебоксар и Казани ввели временный запрет на прием и выпуск гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения в воздушной гавани Чебоксар объявили в 13:52 мск, менее чем через 15 минут полеты приостановил аэропорт Казани.
Ранее для полетов закрыли воздушные гавани Махачкалы, Магаса, Грозного и Владикавказа. Аэропорт Грозного позже возобновил полеты.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
До этого беспилотники атаковали территорию Чувашии утром 9 декабря. В результате налета дронов пострадали 14 человек, включая ребенка. Были повреждены 15 зданий, из них десять жилых домов.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
