Politico узнало о плане ЕС упростить механизм заморозки активов России

Вопрос о предоставлении Еврокомиссии полномочий для бессрочной заморозки активов России послы стран ЕС рассмотрят до конца недели. Об этом пишет Poltico.

Издание указывает, что механизм заморозки могут упростить, чтобы заручиться поддержкой Бельгии и «принять план к концу недели».

Страны ЕС хотят в ускоренном порядке принять закон, по которому российские активы на €210 млрд будет бессрочно заблокированы. Об этом писала Financial Times. Таким образом страны хотят не допустить вето со стороны венгерского премьера Виктора Орбана на ближайшем саммите ЕС.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что европейские лидеры вряд ли смогут договориться о кредите для Украины за счет замороженных российских активов на предстоящем саммите Евросоюза. ЕК заявляла, что решение о финансировании Украины на 2026–2027 годы будет принято на саммите ЕС 18–19 декабря.

Против «репарационного кредита» выступает Бельгия, поясняя, что не готова нести риски такой схемы в одиночку. Против высказался и Euroclear: депозитарий опасается ответных действий Москвы, в частности угрозы потерять клиентские активы на €16 млрд, хранящиеся в России. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что юридическое и финансовое обоснование изъятия активов выглядит «обоснованным с натяжкой». Предложение также не поддержали в МВФ.

Материал дополняется