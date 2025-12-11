 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Politico узнало о плане ЕС упростить механизм заморозки активов России

Politico: страны ЕС хотят упростить механизм заморозки активов России
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images

Вопрос о предоставлении Еврокомиссии полномочий для бессрочной заморозки активов России послы стран ЕС рассмотрят до конца недели. Об этом пишет Poltico.

Издание указывает, что механизм заморозки могут упростить, чтобы заручиться поддержкой Бельгии и «принять план к концу недели».

Страны ЕС хотят в ускоренном порядке принять закон, по которому российские активы на €210 млрд будет бессрочно заблокированы. Об этом писала Financial Times. Таким образом страны хотят не допустить вето со стороны венгерского премьера Виктора Орбана на ближайшем саммите ЕС.

FT узнала о спешке ЕС в бессрочной заморозке активов России
Экономика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Ранее газета Wall Street Journal писала, что европейские лидеры вряд ли смогут договориться о кредите для Украины за счет замороженных российских активов на предстоящем саммите Евросоюза. ЕК заявляла, что решение о финансировании Украины на 2026–2027 годы будет принято на саммите ЕС 18–19 декабря.

Против «репарационного кредита» выступает Бельгия, поясняя, что не готова нести риски такой схемы в одиночку. Против высказался и Euroclear: депозитарий опасается ответных действий Москвы, в частности угрозы потерять клиентские активы на €16 млрд, хранящиеся в России. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что юридическое и финансовое обоснование изъятия активов выглядит «обоснованным с натяжкой». Предложение также не поддержали в МВФ.

Материал дополняется

Валерия Доброва
российские активы Евросоюз Россия санкции
