Военная операция на Украине⁠,
0

Le Monde узнала о согласии Киева на создание буферной зоны в Донбассе

Сюжет
Военная операция на Украине
Михаил&nbsp;Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Efrem Lukatsky / AP / ТАСС)

Киев согласен на создание буферной зоны в Донбассе, сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

«По обе стороны линии должна существовать демилитаризованная зона», — заявил газете советник главы офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, нужно определить, будет ли из этой зоны выведено только тяжелое вооружение или все виды.

Кроме того, для предотвращения потенциальных нарушений должны присутствовать представители наблюдательных миссий и иностранный контингент, считает он. Украина хотела бы видеть в составе этих наблюдательных сил США, добавил советник.

«Это естественный формат завершения конфликта, учитывая, что часть территории, к сожалению, останется под фактической российской оккупацией и что разделительная линия будет установлена в любом случае», — подчеркнул Подоляк.

Эта уступка включена в обновленный «мирный план», переданный президентом Украины Владимиром Зеленским американскому лидеру Дональду Трампу 10 декабря, пишет издание. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц участвовали в разработке этого предложения.

Этот стратегически важный регион, горнодобывающий бассейн, может оказаться под контролем международных сил, включая Соединенные Штаты, отмечает газета.

Такой подход напоминает демилитаризованную зону, созданную между Северной и Южной Кореей в 1953 году, положившего конец конфликту между двумя странами, однако мирный договор государствами подписан не был. В случае Кореи зона имеет ширину четыре километра и длину 250 км. В случае Украины ДМЗ может быть значительно длиннее и глубже, пишет издание.

Зеленский допустил референдум на Украине по выводу войск из Донбасса
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент Владимир Путин заявил, что этот регион исторически является российской территорией и будет возвращен военным или иным путем. Прежде Путин неоднократно говорил, что для урегулирования ВСУ должны отвести свои войска не только из ДНР и ЛНР, но и Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Украина Донбасс Россия Михаил Подоляк
