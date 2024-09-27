Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

Урегулирование украинского конфликта пройдет, скорей всего, по корейскому сценарию, считает президент Сербии Александр Вучич. При этом фундаментального решения эта ситуация не будет иметь еще десятилетия, считает он

Александр Вучич (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

На Украине с большой вероятностью будет реализован корейский сценарий мирного урегулирования. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«В конце концов наступит мир и будет реализован корейский сценарий», — заявил он (цитата по Informer). Но, перед тем как он будет реализован, будет идти ожесточенная борьба «за каждое село», уверен он.

В дальнейшем украинская ситуация не будет иметь решения «в течение 10, 20 или 30 лет», считает Вучич. Он заявил, что тут США будут «упорно бороться против России», но и Россия будет защищать свои интересы. «Глупо недооценивать российскую армию, также недооценили российскую экономику, которая не ощутила последствий», — сказал Вучич.

Россия хочет предложить Украине «корейский вариант», заявляли в Киеве. Так, в прошлом году об этом говорил занимавший пост секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. «Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать, — это «38-я параллель», — говорил он. При этом такой вариант как возможный он исключал.

По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Южную Корею. Граница здесь установилась после подписания в 1953 году соглашения о перемирии, остановившего боевые действия в ходе продолжавшейся с 1950 года войны на Корейском полуострове. Мирный договор между двумя корейскими государствами, возникшими после освобождения полуострова от владычества Японии, не заключен до сих пор.

Последний план, который предлагала Украина, включал в себя вступление Украины в НАТО и ЕС, заключение соглашений в области экономики и безопасности и продолжение военной помощи, писал Bloomberg со ссылкой на источники. Эту идею Зеленский, как ожидается, собирался презентовать в сентябре кандидатам на пост президента США Камале Харрис и Дональду Трампу.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин назвал условия для возможных переговоров между Россией и Украиной. Среди них: