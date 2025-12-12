Минобороны заявило, что Ермак курировал ввоз ядерных отходов на Украину

Ермак курировал ввоз ядерных отходов на Украину, заявили в Минобороны России. Там подчеркнули, что это создает риски применения «грязной бомбы». Аналогичные опасения еще в 2022 году высказывал Путин

Андрей Ермак (Фото: Violeta Santos Moura / Reuters)

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак лично курировал ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Алексей Ртищев. МАГАТЭ, по его словам, об этом не уведомляли.

В конце ноября Ермака уволили из офиса Владимира Зеленского на фоне расследования масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе страны. Он занимал эту должность с февраля 2020 года.

«Не менее серьезные опасения вызывает деятельность Украины в сфере обеспечения радиационной безопасности, включая попытки ядерного шантажа со стороны Киева. Особая роль в этом принадлежит бывшему главе офиса президента Украины Ермаку», — подчеркнул он.

По утверждению Ртищева, Ермак «лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций». Маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию, сообщил Ртищев.

«Это создает риски создания так называемой «грязной бомбы» с последующим ее применением «под чужим флагом», предупредили в Минобороны.

«Грязная бомба» может состоять из контейнера с радиоактивным веществом и взрывчаткой. Одним из вариантов такой бомбы является подрыв установки невоенного назначения, использующей радиоактивные материалы.

Обвинения в подготовке Украины к использованию «грязной бомбы» выдвинул осенью 2022 года президент Владимир Путин. Киев тогда отверг эти сведения.

Минобороны России информировало об этом власти Турции, Франции, Великобритании и США. Представитель президента России Дмитрий Песков заявлял, что западные страны могут не верить в возможность использования на Украине такого оружия, но «угроза налицо».

Постпред России при ООН Василий Небензя предупреждал, что, если Украина применит «грязную бомбу», Москва воспримет это как акт «ядерного терроризма». Он выразил уверенность, что подобная провокация может быть осуществлена при поддержке стран Запада.

Летом 2024 года в Минобороны снова рассказали, что на территорию Украины ввозят радиохимические вещества, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы».

Тогда же The Times писала, что Киев может создать простую ядерную бомбу из плутония в случае прекращения Дональдом Трампом военной поддержки. По данным Bild, у Киева имеются необходимые ресурсы, и для появления такого оружия потребуется несколько недель. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что от «грязной бомбы» Киева исчезнет сама Украина.

Украина отказалась от унаследованного после развала СССР ядерного оружия в 1994 году, подписав с Россией, США и Великобританией Будапештский меморандум в обмен на гарантии безопасности. Незадолго до начала военной операции украинский лидер Владимир Зеленский допускал, что Киев может признать недействительным это соглашение. Путин тогда отмечал, что эти слова не являются «пустой бравадой».