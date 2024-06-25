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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны заявили о ввозе на Украину компонентов «грязной бомбы»

Кириллов: на Украину ввозят вещества для создания «грязной бомбы»
Сюжет
Военная операция на Украине
Игорь Кириллов
Игорь Кириллов (Фото: Дмитрий Харичков / ТАСС)

На Украину через Польшу и Румынию продолжается ввоз радиохимических веществ, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы». Об этом, как сообщает пресс-служба Минобороны, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских Вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Данные вещества могут быть использованы для создания так называемой «грязной бомбы», — рассказал Кириллов на брифинге в Минобороны России. Такое оружие впоследствии может применяться «под чужим флагом», пояснил начальник войск РХБЗ. Он уточнил, что поставки курирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Грязная бомба» — это контейнер с радиоактивным и взрывчатым веществами. При подрыве взрывчатки контейнер разрушается, а ударная волна распыляет радиоактивные вещества, которые загрязняют местность на большой площади.

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О возможности применения «грязной бомбы» со стороны Украины российский министр обороны Сергей Шойгу (с 12 мая 2024 года — секретарь Совета безопасности) заявил 23 октября 2022 года. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба обвинения Москвы опроверг.

25 октября 2022 года постоянный представитель при ООН Василий Небензя предупредил, что Россия воспримет применение Украиной «грязной бомбы» в качестве акта «ядерного терроризма». На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва ведет диалог с МАГАТЭ по теме возможного применения «грязной бомбы» со стороны Киева.

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Украина грязная бомба Игорь Кириллов Минобороны брифинг
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Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
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