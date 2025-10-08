Зеленский заявил о согласовании планов операций СБУ против России

Об этом президент Украины объявил после встречи с главой СБУ Василием Малюком. СБУ ранее напомнила о «годовщине» со дня первого подрыва Крымского моста. Путин называл взрывы бессмысленным с военной точки зрения преступлением

Владимир Зеленский (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой СБУ Василием Малюком и согласовал планы операций службы против России. Об этом говорится в телеграм-канале главы государства.

«Что касается наших операций — я согласовал службе некоторые планы, наши асимметричные ответы [России]», — написал он.

СБУ 8 октября в своем телеграм-канале напомнила о «годовщине» со дня первого подрыва Крымского моста в 2022 году. Малюк рассказывал в 2023-м, что лично занимался планированием и руководством атаки.

8 октября 2022-го на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. При взрыве погибли пять человек, произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки из Краснодара в Керчь, загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. По делу о теракте 8 октября проходят 13 человек, сообщала Генпрокуратура России. Малюк, по ее версии, создал организованную группу для совершения подрыва и организовал изготовление на Украине взрывного устройства, которое было использовано при подрыве.

Мост подвергся еще одной атаке 17 июля 2023-го, Киев заявлял, что СБУ причастна и к этой диверсии. Тогда удар был нанесен двумя безэкипажными катерами. Погибли два человека. На автодорожной части был разрушен один пролет, на другом произошло осевое смещение, железнодорожная часть получила незначительные повреждения. СК также завел дело о теракте. После второй атаки украинский лидер назвал мост «законной целью», поскольку он используется для доставки боеприпасов в Крым. Российский президент Владимир Путин заявлял, что мост «уже давно не используется для военных перевозок». Взрыв он назвал бессмысленным с военной точки зрения преступлением.

В конце августа Зеленский после встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским сообщил, что Киев запланировал новые удары вглубь России. В сентябре украинский президент предупредил, что чиновникам Кремля «нужно знать, где бомбоубежища», так как «они нужны им».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после слов Зеленского заявил, что с каждым днем ситуация на поле боя для Украины «неумолимо ухудшается», как и ее переговорные позиции. «И вот в этом они должны отдавать себе отчет. Думаю, что внутренне они отдают себе отчет, но здесь блефуют. К сожалению, не идут по пути поисков мирных путей урегулирования», — сказал он.