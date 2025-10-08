 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил о согласовании планов операций СБУ против России

Сюжет
Военная операция на Украине
Об этом президент Украины объявил после встречи с главой СБУ Василием Малюком. СБУ ранее напомнила о «годовщине» со дня первого подрыва Крымского моста. Путин называл взрывы бессмысленным с военной точки зрения преступлением
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой СБУ Василием Малюком и согласовал планы операций службы против России. Об этом говорится в телеграм-канале главы государства.

«Что касается наших операций — я согласовал службе некоторые планы, наши асимметричные ответы [России]», — написал он.

СБУ 8 октября в своем телеграм-канале напомнила о «годовщине» со дня первого подрыва Крымского моста в 2022 году. Малюк рассказывал в 2023-м, что лично занимался планированием и руководством атаки.

Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня в небе
Политика
Владимир Зеленский

8 октября 2022-го на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. При взрыве погибли пять человек, произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки из Краснодара в Керчь, загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По делу о теракте 8 октября проходят 13 человек, сообщала Генпрокуратура России. Малюк, по ее версии, создал организованную группу для совершения подрыва и организовал изготовление на Украине взрывного устройства, которое было использовано при подрыве.

Мост подвергся еще одной атаке 17 июля 2023-го, Киев заявлял, что СБУ причастна и к этой диверсии. Тогда удар был нанесен двумя безэкипажными катерами. Погибли два человека. На автодорожной части был разрушен один пролет, на другом произошло осевое смещение, железнодорожная часть получила незначительные повреждения. СК также завел дело о теракте. После второй атаки украинский лидер назвал мост «законной целью», поскольку он используется для доставки боеприпасов в Крым. Российский президент Владимир Путин заявлял, что мост «уже давно не используется для военных перевозок». Взрыв он назвал бессмысленным с военной точки зрения преступлением.

В конце августа Зеленский после встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским сообщил, что Киев запланировал новые удары вглубь России. В сентябре украинский президент предупредил, что чиновникам Кремля «нужно знать, где бомбоубежища», так как «они нужны им».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после слов Зеленского заявил, что с каждым днем ситуация на поле боя для Украины «неумолимо ухудшается», как и ее переговорные позиции. «И вот в этом они должны отдавать себе отчет. Думаю, что внутренне они отдают себе отчет, но здесь блефуют. К сожалению, не идут по пути поисков мирных путей урегулирования», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Елена Чернышова
Владимир Зеленский Василий Малюк СБУ Россия
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Кремль ответил на слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского
Политика
В ЕС пообещали Зеленскому «техническое преимущество» на поле боя
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о нехватке энергоснабжения на ЗАЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Зеленский заявил о согласовании планов операций СБУ против России Политика, 22:54
Трамп не исключил поездку на Ближний Восток в конце недели Политика, 22:45
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Залужный опроверг сообщения о планах на президентские выборы на Украине Политика, 22:19
Мосбиржа планирует запустить 10 индексов на криптовалюты Инвестиции, 22:06
Мосбиржа анонсировала пять новых фьючерсов на индексы дружественных стран Инвестиции, 22:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Путин вручил подарки президенту Таджикистана. Видео Политика, 21:54
Суд наложил арест на дома бизнесмена Новицкого в Италии и Великобритании Общество, 21:51
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
В Московском зоопарке умер 37-летний тапир Общество, 21:41
Депутата АдГ исключили из фракции после поездки в Петербург Политика, 21:32
Российский голкипер Романов перешел в новый клуб НХЛ Спорт, 21:29
Представитель Госдепа прибыл в Москву для консультаций с дипломатами Политика, 21:22